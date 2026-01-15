Esto le pasa al cuerpo si tomás café sin azúcar todas las mañanas: te sorprenderás Es una de las bebidas más consumidas en el mundo y puede ser un gran aliado de los planes de alimentación. ¿Cómo recomiendan consumirlo los expertos? Por + Seguir en







El café tiene muchos beneficios para la salud, como su efecto antioxidante. Pixabay

El café puede incluirse en una dieta balanceada, ya que la cafeína estimula el metabolismo y la quema de grasas.

Los expertos recomiendan tomarlo sin azúcar para aprovechar mejor todos sus beneficios.

Esto permite reducir el consumo de calorías vacías y potenciar su efecto antioxidante.

También disminuye la probabilidad de sufrir distintas enfermedades. El café es una de las bebidas más populares a nivel mundial. Desde los clásicos bares hasta las cafeterías de especialidad, se ha convertido en un verdadero hábito de los argentinos: en promedio, se consume un kilo de café al año, lo que equivale a unas 208 tazas.

Las maneras de tomarlo son muy variadas y van desde el café solo, amargo e intenso, hasta sabores como el capuchino y el mocha, pasando por el típico café con leche e incluso su versión fría. Sin embargo, los expertos en salud señalan que lo mejor es beberlo sin azúcar.

Más allá de ser una cuestión de gustos, tomar el café sin endulzar evita consumir calorías vacías que pueden influir en el peso o el nivel de azúcar en sangre. Pero, además, permite potenciar los beneficios naturales de esta bebida, como su poder antioxidante y de prevención de distintas enfermedades.

Café molido Qué le pasa al cuerpo si tomás café sin azúcar todas las mañanas La principal ventaja de tomar el café sin azúcar es que aumenta sus propiedades antioxidantes y, a su vez, estas ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como los problemas cardiovasculares y el cáncer. Esto se debe a que neutralizan los radicales libres y funcionan como una protección del organismo.

Además, el hecho de no sumar azúcar contribuye a que el café conserve sus compuestos naturales con acción antibacteriana que limitan la adhesión de placa sobre los dientes, lo que mejora la salud bucal. También activa suavemente el sistema digestivo y ayuda a eliminar toxinas a través de la orina.

Por otro lado, distintos estudios señalan que beber el café sin azúcar reduce la probabilidad de desarrollar problemas en el hígado, como cirrosis o algunos tipos de cáncer. De la misma manera, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares (ACV). Finalmente, si no tiene azúcares añadidos, el café puede ser un buen aliado de los planes de alimentación que buscan mantener o reducir el peso, ya que la cafeína actúa como un estimulante del metabolismo que ayuda a quemar grasas. Es importante que se consuma en el contexto de una dieta balanceada.