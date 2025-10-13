Gremios docentes anunciaron un paro nacional para este martes: quiénes no tendrán clases La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y el Frente de Unidad Docente Bonaerense confirmaron la medida de fuerza, junto a una movilización al Congreso. Por







Gremios docentes confirmaron un paro nacional para este martes. Redes sociales

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron a un paro nacional docente junto a una movilización al Congreso para este martes, en reclamo de la apertura de la paritaria, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), entre otros puntos.

Los docentes reclaman una nueva ley de Financiamiento Educativo, convocatoria a la paritaria nacional, restitución del Fonid y pago de las sumas adeudadas, aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar, mejoras salariales y laborales para los trabajadores de la educación, defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes. Además, rechazan el Presupuesto 2026 y exigen una ley de Educación Técnico Profesional.

En tal sentido, llamaron a una manifestación al Congreso para este martes a las 10. "Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal", marcó el gremio cuya secretaria general es Sonia Alesso.

Por su parte, el FUDB destacó las medidas de fuerza como una herramienta para poner de relieve el conflicto: "Realizaremos una jornada de protesta, de reclamo y visibilización de la situación que estamos atravesando, consecuencia de las políticas de ajuste y desfinanciamiento a las que nos somete el Gobierno Nacional".

Embed CTERA convoca al Paro Nacional Docente y Movilización.



14 De Octubre.



Concentramos a las 10 hs en el Congreso de la Nación.



“La Escuela Enseña y Construye Esperanza”#PorLaPública#CTERAContraElAjuste#FonidYa#MásPresupuestoEducativo pic.twitter.com/Ojw2YqYPPZ — CTERA (@cteracta) October 13, 2025

Paro nacional docente: quiénes no tendrán clase este martes 14 de octubre La medida de fuerza alcanzará a una gran porción de las escuelas públicas de la Argentina, aunque su adherencia puede cambiar en algunas provincias y la modalidad, mientras que en los establecimientos privados, los sindicatos y convenios marcarán la adherencia. En el país hay más de 11 millones de estudiantes. En tanto, la consigna de la marcha al Congreso será "la escuela enseña y construye esperanza", en referencia a la importancia de la educación pública.