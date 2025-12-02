Tiempo de asados: cómo podés hacer para que tu parrilla quede como nueva a fin de año

Tiempo de asados: te contamos un truco simple para que tu parrilla quede como nueva en fin de año

Tiempo de asados: te contamos un truco simple para que tu parrilla quede como nueva en fin de año . Con la llegada del calor y los encuentros al aire libre, mantenerla impecable es clave para disfrutar de parrilladas perfectas.

Con diciembre llega el calor, las reuniones familiares y las juntadas con amigos. Y, como cada año, la parrilla vuelve a ocupar su lugar protagónico en la casa. Sin embargo, cuando llega el momento de usarla, muchos descubren grasa pegada, restos de comida y hollín de la última cocción. Limpiarla puede parecer una tarea tediosa, pero existe un método fácil y accesible que simplifica el proceso.

Una pequeña rutina garantiza encuentros más ricos, más prolijos y sin la carga de una limpieza pendiente.

El primer paso para que la limpieza sea rápida es actuar en el momento justo. No hay que esperar a que la parrilla se enfríe del todo. Cuando las brasas ya se apagaron pero los fierros aún están calientes, la suciedad comienza a despegarse sola. Pasar un cepillo metálico o una bola de papel de diario en ese instante hace que los restos salgan sin esfuerzo.

Aunque muchos recurren a productos químicos fuertes, no es necesario. El truco más efectivo es tan simple como cortar un limón a la mitad y pasarlo directamente sobre los fierros tibios. Su acidez actúa como un potente desengrasante natural, ideal para remover grasa dura y neutralizar olores a humo viejo. Si se combina con un poco de agua caliente y unas gotas de detergente, el resultado se potencia todavía más.

Cuando ya no quedan restos visibles, basta con pasar un trapo húmedo para retirar excedentes. Si querés dejar la parrilla lista para el próximo asado, un consejo adicional es aplicar una capa finísima de aceite con papel de cocina. Esto evita la oxidación y ayuda a que la próxima limpieza sea aún más sencilla.

Más allá de la limpieza, este truco tiene un beneficio extra: al eliminar restos viejos de comidas anteriores, los nuevos alimentos se cocinan sobre una superficie limpia, sin residuos que alteren su sabor. Una parrilla bien mantenida mejora la experiencia final del asado.

Lejos de ser una tarea pesada, este método permite dejar la parrilla impecable en pocos minutos. Sin productos caros ni técnicas complicadas, solo con calor residual, limón y un poco de agua caliente. Con este truco simple y casero, podés recibir a tus invitados con la parrilla brillante y preparada para los asados del verano.