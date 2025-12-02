Se oficializó la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad y la designación de Alejandra Monteoliva

Mediante un decreto, el Gobierno aceptó la renuncia de la funcionaria saliente, quien será senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre, y formalizó el nombramiento de su reemplazo, quien jura a las 12 en el Salón Blanco de Casa Rosada.

El Gobierno formalizó la designación de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad a la vez que aceptó la renuncia al cargo de Patricia Bullrich , quien será senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre.

La medida se implementó a través del Decreto 851/2025 , publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Monteoliva expuso su objetivo como próxima ministra de Seguridad. "El próximo 2 de diciembre asumiré como Ministra de Seguridad Nacional, donde continuaré el camino iniciado, consolidando el orden recuperado en la Argentina bajo la doctrina que permitió fortalecer nuestras instituciones: reglas claras, mano firme y la convicción inalterable de que, en nuestro país, quien las hace, las paga" , afirmó.

Por último, manifestó su gratitud hacia Bullrich: "Finalmente, quiero agradecer especialmente a la hasta hoy Ministra, Dra. Patricia Bullrich, por la confianza, el liderazgo y el aprendizaje construido durante estos años de trabajo conjunto. El equipo que hemos consolidado seguirá trabajando con la misma entrega, profesionalismo y compromiso para profundizar los resultados alcanzados".

En 2013 , Monteoliva reemplazó a Alejo Paredes como ministra de Seguridad, designada por el entonces gobernador José Manuel de la Sota. Apenas dos meses después, la Policía de Córdoba se acuarteló, dejó las calles liberadas y se desataron saqueos y una ola de violencia que paralizó la provincia .

Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente @JMilei por la confianza y a @PatoBullrich por el liderazgo y el camino compartido. Su doctrina de reglas claras, profesionalismo y presencia en el… pic.twitter.com/d7ntVsFY80

En ese contexto, el Gobierno nacional no autorizó la intervención de Gendarmería, lo que tensó aun más la situación. La noche del 3 de diciembre quedó marcada como una de las crisis de seguridad más graves de Córdoba. Monteoliva finalmente renunció tras el restablecimiento del orden unos días después, con el saldo de un muerto y 200 detenidos.

El currículum de Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad

Oriunda de Córdoba, Alejandra Monteoliva tiene trayectoria en la gestión de Seguridad en administraciones municipales, provinciales y federales. Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, concretó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. En ese país, se desempeñó como académica, tanto como directora de la Carrera de Ciencia Política como de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública en la Pontificia Universidad Javeriana.

Luego de desempeñarse en cargos académicos y de consultoría durante una década, lo que la llevó a acompañar procesos en países con conflictos securitarios como Honduras y El Salvador, Monteoliva fue convocada en el 2012 como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la Gobernación de José Manuel de la Sota. Al año siguiente, asumió como ministra de Seguridad.

En 2015, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, fue convocada para el equipo de trabajo de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad nacional, donde asumió como directora de Gestión de Información Criminal. Con el cambio de administración, continuó allegada al PRO, trabajando como asesora de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Vicente López en el 2020, bajo la intendencia de Jorge Macri. El nuevo rol de Bullrich desde el 2023 le deparó una nueva responsabilidad pública, ocupando el cargo de secretaria de Seguridad hasta su actual ascenso a ministra.