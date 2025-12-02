Britney Spears cumple 44: entre el secretismo sobre su vida privada a la preocupación en redes sociales

Tras el fin de la tutela legal que mantenía su padre sobre ella, la cantante sacó su autobiografía "The Woman in Me" y se encuentra alejada del foco mediático. Sin embargo, algunas de sus publicaciones generan preocupación entre sus seguidores.

Britney Spears cumplió 44 años y, a pesar de la exposición mediática constante desde el inicio de su carrera en la década del noventa, mantiene su vida privada y comparte posteos en redes sociales . La princesa del pop revolucionó la industria y marcó un antes y un después, fue un fenómeno global y sus hits se mantienen vigentes a pesar del tiempo.

Britney Jean Spears nació el 2 de diciembre de 1981 en Mississippi, Estados Unidos. Desde muy chica mostró talento para el canto y el baile, lo que la llevó a participar en concursos locales y, más tarde, al programa The Mickey Mouse Club, donde compartió elenco con futuras figuras como Justin Timberlake, Christina Aguilera y Ryan Gosling.

Con solo 16 años, Britney se convirtió en una sensación mundial gracias a su single debut: "Baby One More Time". El video marcó un antes y un después en la cultura pop. La canción fue un fenómeno comercial sin precedentes: encabezó rankings en más de 20 países y se transformó en uno de los singles más vendidos de todos los tiempos.

La espiral de su vida fue en ascenso, así como también la presión mediática, de su familia y la industria. El aumento de su popularidad generó un acoso constante de los paparazzis, Britney creció frente a las cámaras: su casamiento, embarazos y posterior divorcio con Kevin Federline, marcaron su carrera.

En 2007, un episodio que terminó con ella rapándose la cabeza, imagen que trascendió el tiempo y hasta hoy en día es utilizada como meme, fue un punto de inflexión que terminó en el 2008 con la tutela legal controlada por su padre, Jamie Spears.

Este régimen le restringió decisiones personales, profesionales y financieras durante más de una década. A partir de 2019, sus fans impulsaron el movimiento #FreeBritney en redes sociales, que creció hasta convertirse en una causa global. En noviembre de 2021, la corte de Los Ángeles finalmente puso fin a la tutela, devolviéndole a Britney el control de su vida.

Después de la tutela, Britney comenzó un proceso de transformación y búsqueda personal, no volvió a subirse a un escenario ni realizar ningún tipo de presentación en vivo. En junio de 2022 se casó con el actor Sam Asghari, a quien conoció en el 2016, en el set del video musical para la canción Slumber Party. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2023 y oficialmente se divorciaron en 2024.

A pesar de esto, Britney volvió a retomar su relación con sus hijos adolescentes Sean Preston y Jayden James. En 2023, Britney Spears lanzó su autobiografía, donde relata su infancia, su ascenso meteórico, la complejidad de su vida bajo la tutela y su proceso de reconstrucción personal.

Uno de los espacios que mantiene activos la cantante es su cuenta oficial de Instagram, la cual desactivó y volvió activar el pasado 2 de noviembre, donde sube diariamente fotografías o videos de ella bailando, aunque algunos de ellos llamaron la atención y llegaron a preocupar a sus fanáticos por su salud.

Hace unos días publicó un reel donde se la ve bailando con un conjunto de bikini, donde escribió "Me sentí bonita en ese traje de baño ... psss tengo que encontrar esos zapatos Mary Jane". Sin embargo, a penas subió la publicación, la leyenda que escribió era otra, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

"No he encontrado mi vestido de fiesta para este año. Reflexionar es bueno para el alma. A veces, cuando ocurren cosas difíciles, de ellas pueden surgir cosas buenas y aprendemos. Aprendí que una expresión real, con emoción, habla en gran medida por todos nosotros", reflexionó.

En esa línea añadió "llámalo infantil, tonto, molesto. Crecemos para convertirnos en mujeres, pero ¿te atreves a conservar la parte más sensible del alma y permitirle rebelarse? La niña interior debe hablar en los momentos más vulnerables".

"La tristeza y la oscuridad sobreviven para ayudarnos a comprender lo que es perder a alguien, y lo que es el dolor y el sufrimiento. A veces, a través del padecimiento, la fealdad y el sacrificio, pueden manifestarse cosas extremadamente raras y hermosas que se comparten", sentenció.