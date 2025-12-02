2 de diciembre de 2025 Inicio
El papa León XIV, sobre la tensión en Venezuela: "Buscar el bien del pueblo"

El Sumo Pontífice se pronunció sobre el enfrentamiento discursivo entre el Presidente de los EEUU, Donald Trump, y su par venezolano, Nicolás Maduro. Ante la prensa, llamó al diálogo entre los países y aseguró "estar buscando maneras para calmar la situación".

El papa León XVI habló sobre la situación de Venezuela. 

El papa León XVI habló sobre la situación de Venezuela. 

El papa León XIV se refirió a la situación de tensión que atraviesa Venezuela, luego del ultimátum lanzado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que deje el país antes del viernes. "Estamos buscando maneras para calmar la situación y buscar sobre todo el bien del pueblo", señaló ante la prensa en un vuelo de vuelta a Roma, tras su primer viaje internacional a Turquía y Líbano.

"Las voces que llegan de Estados Unidos cambian con frecuencia, por lo que hay que ver, pero parece que ha habido una conversación y por el otro lado está el peligro, esa posibilidad de que haya una actividad, una operación, incluso invadiendo el territorio. Yo no sé más", alertó.

En este marco, explicó que "estamos buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer Estados Unidos". También adelantó que "a nivel de la Conferencia Episcopal y con el nuncio (en Venezuela)" se están "buscando maneras para calmar la situación por el bien del pueblo porque son ellos los que sufren la situación y no las autoridades".

Trump dio un ultimátum a Maduro para que abandone Venezuela: tiene tiempo hasta el viernes

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a su par venezolano, Nicolás Maduro, y le dio tiempo hasta el viernes para dejar Venezuela, en el marco de los ataques estadounidenses a barcos presuntamente vinculados con el narcotráfico y en medio de la escalada de tensión entre ambos mandatarios.

Durante una breve conversación telefónica, Trump le dio tiempo hasta el viernes para dimitir y dejar su país. El mes pasado, el presidente estadounidense había rechazado una serie de solicitudes del líder venezolano, según consignó Reuters.

El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera .

El Gobierno de Maduro negó todas las acusaciones criminales y advirtieron que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.

Asimismo, el presidente venezolano le dijo a Trump durante la llamada que "estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional".

También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción.

