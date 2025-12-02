IR A
Deadpool 4 en camino: se filtró que Marvel apostará a una nueva película del hilarante antihéroe

Shawn Levy abre las puertas a 'Deadpool 4', que podría llegar próximamente al Universo Cinematográfico de Marvel.

  • En 2024, Deadpool y Lobezno (Deadpool & Wolverine) rompió la taquilla y se convirtió en el último gran éxito de Marvel, que este 2025 ha vivido un año bastante más flojo.
  • Los fans esperan que el Mercenario Bocazas de Ryan Reynolds y el Logan de Hugh Jackman se conviertan en dos de las piedras angulares de la compañía en los próximos años.
  • Y es que el propio director de Deadpool y Lobezno, Shawn Levy, ha dejado caer la posibilidad de una secuela. En una entrevista concedida a Kevin McCarthy, el cineasta ha reflexionado sobre la naturaleza de las continuaciones en el cine.
  • Con la idea de Shawn Levy de hacer Deadpool 4, ahora la pelota queda en el tejado de Marvel. Actualmente, la compañía no tiene en desarrollo esa nueva entrega del personaje.

En 2024, Deadpool y Lobezno (Deadpool & Wolverine) rompió la taquilla y se convirtió en el último gran éxito de Marvel, que este 2025 ha vivido un año bastante más flojo. Por eso, todos los fans esperan que el Mercenario Bocazas de Ryan Reynolds y el Logan de Hugh Jackman se conviertan en dos de las piedras angulares de la compañía en los próximos años. Así, la ventana de una posible Deadpool 4 acaba de abrirse como nunca antes.

Y es que el propio director de Deadpool y Lobezno, Shawn Levy, ha dejado caer la posibilidad de una secuela. En una entrevista concedida a Kevin McCarthy, el cineasta ha reflexionado sobre la naturaleza de las continuaciones en el cine. "Soy fan de muchas terceras partes de trilogías cinematográficas. Me encanta Regreso al futuro III, me encanta El Retorno del Rey... [Avengers: Endgame] fue una experiencia superior para el público porque se necesitaron 10 años y muchas películas para conseguir ese «A tu izquierda» [de Falcon al Capitán América]", comienza.

"Cuando cuentas una historia que tiene la ventaja de [una] conexión heredada entre el público y los personajes, es como si ya estuvieras en segunda base. Cuando veo Deadpool & Wolverine, se convirtió en una carta de amor a ese legado [de 20th Century Fox]. También pudimos aprovechar años de narración heredada", continúa antes de sugerir que Deadpool 4 es posible.

"No entiendo la regla de tres. La verdad es que, por ejemplo, pienso: «Vale, ¿cómo hacemos otra película de Deadpool?»", expone entonces. Es decir, Shawn Levy ya le da vueltas a la posibilidad de hacer Deadpool 4 y está buscando la manera de conseguirlo, de encontrar una buena historia. "Las secuelas son difíciles. Son tremendamente difíciles. Hice tres películas de Noche en el museo. Me costó mucho trabajo cada vez. Así que, sí, después de haber visto cómo se hacen las secuelas, todo este tema me resulta un poco estresante porque quieres hacerlo bien", sentencia.

Con la idea de Shawn Levy de hacer Deadpool 4, ahora la pelota queda en el tejado de Marvel. Actualmente, la compañía no tiene en desarrollo esa nueva entrega del personaje. Pero principalmente se debe a que están centrados en terminar la Saga del Multiverso con Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, para después dar paso a una nueva era de X-Men.

En esa próxima etapa del UCM, Deadpool 4 podría tener cabida. Pero también es cierto que al reiniciar toda la franquicia sería una buena oportunidad para darle relevo a Ryan Reynolds tras una década portando el traje y la máscara rojos. Por lo pronto, se espera que el actor retome su papel en Doomsday y/o en Secret Wars, al igual que Hugh Jackman como Lobezno. Quién sabe si será su despedida.

