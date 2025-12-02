Esta visita es una parada que todos hacen en Buenos Aires y su nombre parece de terror: cuál es

Es el más concurrido de la ciudad debido a sus numerosos e imponentes mausoleos y bóvedas, pertenecientes a figuras centrales de la historia argentina.

El Cementerio de la Recoleta se ubica en el exclusivo barrio del mismo nombre, llamado así porque antiguamente albergaba el convento de los monjes recoletos. La vecina Basílica Nuestra Señora del Pilar también formaba parte de este conjunto, y el cementerio se levantó en lo que fue la huerta de aquel convento. Su presencia se integra hoy como uno de los sitios históricos más representativos de la ciudad.

Es el más visitado de Buenos Aires debido a sus numerosos e imponentes mausoleos y bóvedas, vinculados con figuras centrales de la historia argentina. Entre ellos destaca la tumba de Eva Perón, una de las más concurridas. Además, su valor arquitectónico refleja una época en la que el país se proyectaba como potencia emergente, y las familias más influyentes competían por construir panteones majestuosos; más de 90 bóvedas cuentan con la distinción de Monumento Histórico Nacional.

Su construcción comenzó en 1822 como el primer cementerio público de la ciudad, siguiendo el trazado del ingeniero francés Próspero Catelin. Hacia fines del siglo XIX, cuando las familias acomodadas se trasladaron a esta zona, el lugar se transformó en su necrópolis predilecta. En sus pasillos descansan líderes políticos, presidentes, escritores, Premios Nobel, deportistas y empresarios que dejaron una huella profunda en la historia del país.

El Cementerio de la Recoleta, situado en el corazón del elegante barrio del mismo nombre, supera su función tradicional y se presenta como un museo de arte y arquitectura al aire libre. Lo que atrae a miles de visitantes cada año es la majestuosidad de sus mausoleos y bóvedas, con más de 90 estructuras reconocidas como Monumento Histórico Nacional. Sus estilos, que incluyen neogótico, Art Nouveau y barroco, reflejan la opulencia de las familias más influyentes de Argentina a finales del siglo XIX.

Este cementerio también destaca por reunir los restos de figuras emblemáticas de la historia nacional, desde expresidentes como Domingo Faustino Sarmiento y Raúl Alfonsín hasta escritores, Premios Nobel y líderes políticos. Recorrer sus pasillos equivale a realizar un viaje condensado por la élite social y política que moldeó el país. Cada bóveda funciona como un testimonio de época, aportando un valor histórico que complementa su riqueza artística.

Cementerio de la Recoleta 2 Turismo B.A.

La tumba más visitada es la de María Eva Duarte de Perón, conocida mundialmente como Evita, cuya presencia genera una afluencia constante de turistas y simpatizantes. Su bóveda, más sencilla que otras estructuras vecinas, se convirtió en un punto de homenaje cargado de simbolismo. La figura de Evita continúa despertando admiración y debate, lo que explica la atención que recibe dentro del recinto.

El lugar también se distingue por las historias y leyendas que envuelven sus sepulturas, sumando un componente narrativo que enriquece cada visita. Relatos como el de Rufina Cambaceres, asociada con el mito de un entierro prematuro, o el de David Alleno, quien dedicó su vida a costear su propia tumba, forman parte del imaginario colectivo. Estas anécdotas, compartidas en visitas guiadas, aportan un matiz de misterio que complementa su atractivo arquitectónico.

Cementerio de la Recoleta 3 Turismo B.A.

Su ubicación privilegiada dentro de la Recoleta refuerza su popularidad, ya que se encuentra rodeado de sitios emblemáticos como la Basílica Nuestra Señora del Pilar, el Centro Cultural Recoleta y la Feria de Plaza Francia. La cercanía con la Avenida Alvear y sus mansiones de estilo europeo lo convierte en una parada natural dentro de un recorrido turístico más amplio. Así, su visita se integra con facilidad en cualquier itinerario por Buenos Aires.

En conjunto, el Cementerio de la Recoleta se percibe como un refinado barrio eterno, más que como un simple camposanto. Su diseño, trazado por el ingeniero francés Próspero Catelin, imita la estructura de una ciudad, con avenidas, pasajes y pequeñas plazas. Esta combinación de arte, historia y urbanismo lo consolida como un destino cultural indispensable, capaz de ofrecer una experiencia visual y reflexiva que perdura en la memoria de quienes lo recorren.