2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esta visita es una parada que todos hacen en Buenos Aires y su nombre parece de terror: cuál es

Es el más concurrido de la ciudad debido a sus numerosos e imponentes mausoleos y bóvedas, pertenecientes a figuras centrales de la historia argentina.

Por
Este cementerio se volvió famoso para todo el país.

Este cementerio se volvió famoso para todo el país.

Turismo B.A.
  • El Cementerio de la Recoleta es uno de los sitios históricos más importantes de Buenos Aires y destaca por su arquitectura única.
  • Sus mausoleos y bóvedas, muchos declarados Monumento Histórico, lo convierten en el cementerio más visitado del país.
  • Alberga a figuras clave como Eva Perón, expresidentes y personalidades que marcaron la historia argentina.
  • Su diseño urbano, sus leyendas y su ubicación privilegiada lo consolidan como un atractivo turístico central..

El Cementerio de la Recoleta se ubica en el exclusivo barrio del mismo nombre, llamado así porque antiguamente albergaba el convento de los monjes recoletos. La vecina Basílica Nuestra Señora del Pilar también formaba parte de este conjunto, y el cementerio se levantó en lo que fue la huerta de aquel convento. Su presencia se integra hoy como uno de los sitios históricos más representativos de la ciudad.

Marull es una joya del turismo cordobés.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblito que tiene un Vía Crusis único en América

Es el más visitado de Buenos Aires debido a sus numerosos e imponentes mausoleos y bóvedas, vinculados con figuras centrales de la historia argentina. Entre ellos destaca la tumba de Eva Perón, una de las más concurridas. Además, su valor arquitectónico refleja una época en la que el país se proyectaba como potencia emergente, y las familias más influyentes competían por construir panteones majestuosos; más de 90 bóvedas cuentan con la distinción de Monumento Histórico Nacional.

Cementerio de la Recoleta

Su construcción comenzó en 1822 como el primer cementerio público de la ciudad, siguiendo el trazado del ingeniero francés Próspero Catelin. Hacia fines del siglo XIX, cuando las familias acomodadas se trasladaron a esta zona, el lugar se transformó en su necrópolis predilecta. En sus pasillos descansan líderes políticos, presidentes, escritores, Premios Nobel, deportistas y empresarios que dejaron una huella profunda en la historia del país.

Por qué el cementerio de Recoleta es uno de los destinos más visitados de Buenos Aires

El Cementerio de la Recoleta, situado en el corazón del elegante barrio del mismo nombre, supera su función tradicional y se presenta como un museo de arte y arquitectura al aire libre. Lo que atrae a miles de visitantes cada año es la majestuosidad de sus mausoleos y bóvedas, con más de 90 estructuras reconocidas como Monumento Histórico Nacional. Sus estilos, que incluyen neogótico, Art Nouveau y barroco, reflejan la opulencia de las familias más influyentes de Argentina a finales del siglo XIX.

Este cementerio también destaca por reunir los restos de figuras emblemáticas de la historia nacional, desde expresidentes como Domingo Faustino Sarmiento y Raúl Alfonsín hasta escritores, Premios Nobel y líderes políticos. Recorrer sus pasillos equivale a realizar un viaje condensado por la élite social y política que moldeó el país. Cada bóveda funciona como un testimonio de época, aportando un valor histórico que complementa su riqueza artística.

Cementerio de la Recoleta 2

La tumba más visitada es la de María Eva Duarte de Perón, conocida mundialmente como Evita, cuya presencia genera una afluencia constante de turistas y simpatizantes. Su bóveda, más sencilla que otras estructuras vecinas, se convirtió en un punto de homenaje cargado de simbolismo. La figura de Evita continúa despertando admiración y debate, lo que explica la atención que recibe dentro del recinto.

El lugar también se distingue por las historias y leyendas que envuelven sus sepulturas, sumando un componente narrativo que enriquece cada visita. Relatos como el de Rufina Cambaceres, asociada con el mito de un entierro prematuro, o el de David Alleno, quien dedicó su vida a costear su propia tumba, forman parte del imaginario colectivo. Estas anécdotas, compartidas en visitas guiadas, aportan un matiz de misterio que complementa su atractivo arquitectónico.

Cementerio de la Recoleta 3

Su ubicación privilegiada dentro de la Recoleta refuerza su popularidad, ya que se encuentra rodeado de sitios emblemáticos como la Basílica Nuestra Señora del Pilar, el Centro Cultural Recoleta y la Feria de Plaza Francia. La cercanía con la Avenida Alvear y sus mansiones de estilo europeo lo convierte en una parada natural dentro de un recorrido turístico más amplio. Así, su visita se integra con facilidad en cualquier itinerario por Buenos Aires.

En conjunto, el Cementerio de la Recoleta se percibe como un refinado barrio eterno, más que como un simple camposanto. Su diseño, trazado por el ingeniero francés Próspero Catelin, imita la estructura de una ciudad, con avenidas, pasajes y pequeñas plazas. Esta combinación de arte, historia y urbanismo lo consolida como un destino cultural indispensable, capaz de ofrecer una experiencia visual y reflexiva que perdura en la memoria de quienes lo recorren.

Noticias relacionadas

En Córdoba se esconde un pueblito entre sierras, con 600 habitantes y con aguas claras.

Turismo en Córdoba: el pueblito escondido entre sierras, con 600 habitantes y con aguas claras

Su riqueza cultural se destaca por haber sido una de las postas del Camino Real.

Turismo en Argentina: el pueblito secreto con balnearios hermosos que tienen asadores

Esta rutina puede hacerse en casa y en pocos minutos.

Así es la rutina de 15 minutos que mezcla fuerza y cardio: tiene ejercicios fáciles y se puede hacer en casa

Torre vertical: orden total y aprovechamiento de huecos angostos.

Adiós a los muebles con muchos cajones: así es la tendencia que todos querrán tener en 2026

Es una de las zonas más atractivas de la región para disfrutar de días al aire libre.

Esta es la playa uruguaya que tiene aguas cálidas y combina relax y paisaje

Las milanesas son ideales para compartir entre dos. 

El bodegón barato de Buenos Aires con un menú distinto: tiene milanesa de calabaza con ensalada

Rating Cero

El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

La artista es una de las figuras más influyentes y ricas del mundo del entretenimiento.

El gasto millonario de Taylor Swift para la boda del año: revelaron datos secretos de su ceremonia

El intérprete contó cómo hace para mantenerse activo y vital más allá de la edad.

"Es mi terapia personal": Diego Torres reveló un cambio radical en su vida

Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió.

Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió: de quien se trata

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix
play

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix: cuál es

John Lennon influenció toda una generación con su música y su estilo. 

Este es el perfume favorito que usaba John Lennon: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

Belaúnde sufrió algunas lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas.

Atacaron a balazos a un candidato a presidente en Perú

Hace 9 minutos
Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.

Petro cruzó a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

Hace 10 minutos
La Policía de Córdoba retira a los perros del domicilio de su dueño.

Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas

Hace 13 minutos
El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

Hace 16 minutos
El grupo de 5 amigos argentinos detenidos en Miami. 

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami

Hace 52 minutos