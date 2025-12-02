The Wall Street Journal le pidió a Donald Trump retirar del poder "de una forma u otra" a Nicolás Maduro

El medio financiero estadounidense publicó un editorial en el que advirtió que la intención del presidente del país republicano es un cambio de régimen en Venezuela.

El medio financiero estadounidense The Wall Street Journal advirtió que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, debe retirar del poder "de una forma u otra" a su par de Venezuela, Nicolás Maduro , en el marco de la crisis en ese país.

En un editorial, The Wall Street Journal expuso que Trump enfrenta una disputa protagonizada por el presidente venezolano y "los aliados del dictador en La Habana y Moscú". Además, marcó que "Maduro debe ser removido del poder de una forma u otra" , en caso de que el mandatario de Estados Unidos busque ratificar su táctica en Caracas.

En tal sentido, señaló que pese a que el presidente del país norteamericano "nunca ha dicho explícitamente que su objetivo en Caracas sea un cambio de régimen" , sus acciones reflejan que ese es su propósito. También expresó que una posible salida de Maduro como jefe de Estado venezolano se trataría de una victoria para Washington.

También respaldó la validez de un cambio de régimen al señalar que "nadie debería pensar que esto sería un 'golpe'" y argumentó que "los venezolanos votaron abrumadoramente por la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, pero Maduro se negó a ceder el poder. Derrocarlo en favor del presidente electo restauraría la democracia".

Por otro lado, el medio estadounidense destacó el avance militar en el Caribe, aunque advirtió que "no se envía al 25% de los buques de guerra desplegados de la Armada, cazas F-35 y miles de infantes de marina simplemente para destruir lanchas de narcotraficantes".

Donald Trump dio un ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Venezuela

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a su par venezolano, Nicolás Maduro, y le dio tiempo hasta el viernes para dejar Venezuela, en el marco de los ataques estadounidenses a barcos presuntamente vinculados con el narcotráfico y en medio de la escalada de tensión entre ambos mandatarios.

Durante una breve conversación telefónica, Trump le dio tiempo hasta el viernes para dimitir y dejar su país. El mes pasado, el presidente estadounidense había rechazado una serie de solicitudes del líder venezolano, según consignó Reuters.

El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera .

El Gobierno de Maduro negó todas las acusaciones criminales y advirtieron que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.

Asimismo, el presidente venezolano le dijo a Trump durante la llamada que "estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional".

También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción.