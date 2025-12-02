IR A
¿Millie Bobby Brown a Marvel? Para qué papel sumarían a la estrella de Stranger Things

La actriz podría optar a papeles como los de Pícara, Jean Grey o Kitty Pride.

Brown ha sido la actriz de la serie de Netflix que más proyectos ha filmado.

  • Desde el año 2019, cuando Disney completó la compra de 20th Century Fox, los fans de Marvel están esperando el regreso de la Patrulla X al cine.
  • La última que está cobrando fuerza es nada menos que Millie Bobby Brown, conocida principalmente por su papel como Once en ‘Stranger Things’.
  • Brown ha sido la actriz de la serie de Netflix que más proyectos ha filmado gracias al éxito de la serie, una de las más vistas de la historia de la plataforma.
  • Según señala el insider MyTimeToShineHello, siempre acertado en lo que se refiere a los asuntos de cine y series superheroicos, Brown es el próximo objetivo de Marvel Studios para la próxima película de ‘X-Men’.

Desde el año 2019, cuando Disney completó la compra de 20th Century Fox, los fans de Marvel están esperando el regreso de la Patrulla X al cine. También, desde entonces, no han dejado de sonar actores y actrices para interpretar a los principales personajes, y sabiendo que la intención de Kevin Feige y compañía es rejuevenecer el grupo, no hay estrella emergente que no suene para convertirse en un hombre o mujer X. La última que está cobrando fuerza es nada menos que Millie Bobby Brown, conocida principalmente por su papel como Once en ‘Stranger Things’.

Deadpool 4 podría tener cabida. 
Deadpool 4 en camino: se filtró que Marvel apostará a una nueva película del hilarante antihéroe

Brown ha sido la actriz de la serie de Netflix que más proyectos ha filmado gracias al éxito de la serie, una de las más vistas de la historia de la plataforma. Además de esta, ha participado en películas como ‘Damsel’, ‘Estado eléctrico’, o la saga ‘Enola Holmes’, convirtiéndose en una de las actrices jóvenes más populares del mundo, y como no podía ser de otra manera, ya empieza a sonar para ponerse en la piel de alguna de las heroínas mutantes.

Qué papel le ofrecería Marvel a Millie Bobby Brown

Según señala el insider MyTimeToShineHello, siempre acertado en lo que se refiere a los asuntos de cine y series superheroicos, Brown es el próximo objetivo de Marvel Studios para la próxima película de ‘X-Men’. No concreta de qué papel se trataría, pero algunos roles como Pícara, Kitty Pride o Jean Grey son los más probables para la que probablemente sería una de las grandes estrellas de la producción.

A pesar de que en ‘Vengadores: Doomsday’ veremos a la vieja guardia mutante (James Marsden como Cíclope, Ian McKellen como Magneto, Patrick Stewart como Charles Xavier), todo apunta a que, como decíamos antes, el grupo de la continuidad será más joven. Además, los principales líderes del grupo serían Scott Summers/Cíclope y Jean Grey, con lo que es más que probable que con el paso de los años volvamos a disfrutar de una adaptación del arco de los 80 ‘La saga de Fénix Oscura’, a cargo de Chris Claremont. Esta historia ya fue contada en la película ‘Fénix Oscura’ de 2019, protagonizada por Sophie Turner (Sansa Stark en ‘Juego de tronos’).

La película estará dirigida por Jake Schreier, quien tras el éxito de ‘Thunderbolts’ se ganó la confianza de Marvel Studios para tan importante empresa. Por otro lado, el guion correrá a cargo de Michael Lesslie, quien ya escribiera la historia de ‘Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes’.

