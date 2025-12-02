Se profundiza la crisis en la era Milei: una empresa de ascensores, al borde del cierre

La histórica fábrica, que lleva 50 años en el rubro y llegó a tener 180 trabajadores, debió reducir su planta a solo 40 empleados y tiene retrasos de sueldos de 4 meses. “Los dueños se borraron, es complicada esta situación”, señaló uno de los delegados.

Los trabajadores señalaron que llegaban a producir 30 ascensores por mes, pero ahora alcanzan apenas a uno

Una reconocida empresa de ascensores que lleva 50 años en el país está atravesando una de las mayores crisis , al borde del cierre total por el derrumbe de la actividad. Se trata de la planta de Ascensores Cóndor, ubicada en la localidad bonaerense de Ituzaingó: aunque supo tener 180 empleados, en la actualizad solo cuenta con 40 , quienes llevan 4 meses de retraso en sus sueldos.

“Y estamos viviendo el día a día. Está complicado el tema, que viene ya arrastrando hace varios meses. Hicimos muchas audiencias con el Ministerio de Trabajo, hicimos conciliación. No queríamos llegar a esto, a lo que estamos hoy en día. Llegamos a este punto donde ya se acumuló mucho salario: hace 4 meses no cobramos y decidimos ya que se termine esto ”, señaló Tino, uno de los empleados y delegados.

Al mismo tiempo, en diálogo con C5N explicó que los dueños, Juan Lis Sánchez y Graciela Sánchez, “se borraron del mapa”. En los últimos 11 meses la crisis laboral se profundizó , no solo en la severa reducción del personal, sino también en la fabricación de los ascensores .

Según contaron los propios empleados, en sus mejores épocas, la fábrica producía y vendía alrededor de 30 ascensores por mes , abasteciendo a edificios de toda la Provincia y la Capital. Sin embargo, desde el 2024 y lo que va del 2025 hubo un marcado punto de baja de fabricación: en el último tiempo llegando a fabricar apenas una unidad en meses enteros.

“Hace 9 años que trabajo en la empresa. Cuando entré la verdad se trabajaba bastante bien , pero hace un año que venimos haciendo audiencias en el Ministerio. Venimos tratando de llevarla, pero todo tiene un fin. Hasta acá llegamos, no se aguanta más ”, agregó Joaquín.

El trabajador también remarcó que intentaron ayudar “de diferente manera, pero no se pudo”: “La administración no ayuda para nada. Sentimos que nos están negreando, por así decir. Nos están faltando el respeto al no pagarnos, no dar la cara, que es lo más importante. Estamos tratando de hablar de diferentes maneras, pero no se puede, nunca podemos llevar un acuerdo”.

“Acá vamos a seguir luchándola hasta lograr el objetivo que tenemos, que, por lo menos, cierre y que indemnice a la gente que quedó porque así no se puede seguir”, fue el pedido.

Crisis industrial: el reclamo de los empleados y de los clientes por los ascensores

Además del problema por la baja fabricación y la falta de pago a sus empleados, la empresa Ascensores Cóndor, enfrenta otra deuda: los clientes reclaman los ascensores que encargaron y pagaron.

Hasta el momento, los empleados aseguraron que la empresa debe alrededor de 200 ascensores que deberían estar terminados, pero que aún no se pudieron entregar. “Hay reclamos todos los días. Vienen los clientes a buscar los ascensores que ya pagaron que son de ellos, pero que no se pueden entregar porque no hay insumos ni materiales”, detalló el delegado.

“La empresa tiene juicio por todos lados: de los bancos, proveedores y todo lo que pertenece a la fábrica. A raíz de eso tampoco tenemos obra social, porque no hacen los aportes. La fábrica está vacía”, detalló.