Por qué no hay que cortar la albahaca con cuchillo: te sorprenderá

Esta práctica puede arruinar el sabor de la hierba. Cuál es el secreto para conservar toda la frescura y potencia de la albahaca en tus platos.

Cómo sumar correctamente la albahaca a tus platos. 

Cómo sumar correctamente la albahaca a tus platos. 

  • El cuchillo de metal aplasta las células y oxida rápidamente la hoja.
  • Se produce una evaporación de los aceites esenciales, perdiendo el aroma.
  • La oxidación puede generar un sabor amargo, afectando a platos crudos.
  • Se recomienda recortar la albahaca con la mano o usar tijeras, evitando el cuchillo.

La albahaca es una de las hierbas aromáticas más apreciadas en la gastronomía mundial, especialmente en platos italianos como el pesto y la ensalada capresse. Sin embargo, un gesto cotidiano en la cocina puede estar arruinando su sabor y aroma.

Tiempo de asados: te contamos un truco simple para que tu parrilla quede como nueva en fin de año
Tiempo de asados: cómo podés hacer para que tu parrilla quede como nueva a fin de año

Cortar las hojas de albahaca con un cuchillo de metal es una práctica popularizada en la cocina de muchos hogares. común reduce drásticamente las cualidades de la planta, empobreciendo el resultado final de la preparación. La razón es una cuestión de química y física.

Esto es importante para tener en cuenta especialmente en preparaciones donde la hierba es protagonista, como el pesto o la capresse, donde las hojas deben lucir frescas y verdes hasta el último momento.

Por qué no hay que cortar la albahaca con cuchillo

albahaca
Dónde guardar y cómo conservar la albahaca.

Dónde guardar y cómo conservar la albahaca.

El problema reside en la interacción del filo metálico con la estructura celular de la hoja. Al cortar o picar la albahaca con un cuchillo, el metal aplasta las células en lugar de hacer un corte limpio, provocando una liberación inmediata y violenta de sus preciados aceites esenciales.

Este estallido celular desencadena una oxidación acelerada, produciendo consecuencias visibles e inmediatas:

  • Las hojas de albahaca se oscurecen rápidamente, perdiendo su vibrante tono verde.
  • Los aceites esenciales de la albahaca son muy volátiles. Al romperse las células de golpe contra el metal, estos compuestos se evaporan en el aire, haciendo que la hierba pierda gran parte de su perfume característico.
  • La oxidación puede llegar a aportar un dejo amargo al sabor, desluciendo el plato, especialmente en recetas donde la albahaca se consume cruda.

La forma ideal es cortar las hojas con la mano, justo antes de servir. Esto permite una liberación más gradual de los aceites y minimiza la oxidación. También, se pueden recortar con tijeras de cocina, teniendo en cuenta que no sean metálicas o que estén muy afiladas.

