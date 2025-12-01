1 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

San Luis quitará beneficios económicos a alumnos que realicen bullying

Se trata de un decreto firmado por el gobernador Claudio Poggi, que sanciona a los estudiantes que hostigaron de forma física, sexual, psicológica o verbal a otros.

Por
La medida de San Luis apunta contra el bullying.

La medida de San Luis apunta contra el bullying.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó un decreto para excluir del programa Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro a los alumnos que hostigaron de forma física, sexual, psicológica o verbal a otros, con el objetivo de promover una convivencia.

boom de pagos con pix: como gastar pesos argentinos y criptomonedas en brasil
Te puede interesar:

Boom de pagos con Pix: cómo gastar pesos argentinos y criptomonedas en Brasil

El decreto firmado por Poggi establece que los estudiantes podrán ser excluidos del beneficio en caso de que incurran en prácticas de bullying, acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia. También se resolvió un plazo máximo de un año desde el egreso para realizar reclamos relacionados con el programa.

Claudio Poggi
Claudio Poggi, gobernador de San Luis.

Claudio Poggi, gobernador de San Luis.

En tal sentido, el Ministerio de Educación de San Luis marcó que la modificación busca estimular la convivencia pacífica y el respeto en las instituciones educativas. De esta manera, los alumnos deberán acreditar una buena conducta y también se analizará el trato hacia docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza.

El esquema sancionatorio regirá desde el ciclo lectivo 2026 y las autoridades podrán descontar el equivalente en estampillas correspondiente al año en curso a los estudiantes que realicen alguna de las conductas mencionadas. En caso de verificarse la reiteración de la conducta en tres oportunidades en el mismo ciclo lectivo o en años continuos o discontinuos, se procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta la fecha.

Las señales para detectar si un niño sufre bullying

  • Cambios en el estado de ánimo
  • Ansiedad
  • Cambios en el rendimiento escolar
  • Mostrar señales de aislamiento
  • Conductas regresivas, aniñadas o no aptas para su edad (hacerse pis en la cama)
  • Cambios en el sueño

Síntomas físicos o psicosomáticos

  • Comenzar a enfermarse
  • Manifestar alergias
  • Pérdida del disfrute en actividades que antes resultaban placenteras
  • Evitar ir a la escuela (poniendo excusas o haciendo algún tipo de berrinche)
  • Significativa baja de autoestima: hablar negativamente de sí mismos
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las bandas medianas o pequeñas esperan hasta la última semana del show para ver si se venden las entradas.

La crisis pega de lleno en los recitales: advierten que cayó fuerte la venta de entradas en el segundo semestre del año

Caren Itatí Ojeda murió tras desaparecer en el río Paraná cuando nadaba con amigos

Encontraron a una gendarme muerta en el Río Paraná tras tres días de búsqueda

La ciencia explicó por qué algunas personas se enojan cuando tienen hambre.

Por qué hay gente que se enoja cuando tiene hambre: esto dice la ciencia

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Cuál es el descuento que tiene la VTV en diciembre 2025 si cumplís ciertos requisitos

Gersonde Melo Machado tenía un trastorno mental 

Tragedia en Brasil: una leona mató a un joven que se metió en su jaula

play

Vergonzoso: le robaron las medallas a un veterano de Malvinas en San Martín

Rating Cero

play

BM lanzó su primer disco: "Se lo mostré a mi vieja y lo primero que hizo fue llorar"

Marta Fort está siendo vinculada con Alan Simón, el exGran Hermano

Marta Fort, ¿de novia con un ex - Gran Hermano?

La pareja suele mantener su vida privada con bajo perfil, pero distintas señales recientes generaron especulación en redes.

Este famoso corredor de Fórmula 1 estaría esperando un hijo con su pareja: quién es

Estrenos de Netflix que destacan entre nuevas series y películas del mes.

Series y películas que llegan a Netflix en diciembre 2025: son muy esperadas

Tom Hanks se destaca en una nueva película de Netflix. 
play

Está en Netflix y sorprende con su trama: un hombre mayor que planea su muerte

Un producto con precios de lujo.

Este es el perfume favorito de Peso Pluma: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Kicillof pidió a la Legislatura bonaerense que apruebe el financiamiento y anunció un fondo para municipios

Hace 19 minutos
Boom de pagos con Pix: cómo gastar pesos argentinos y criptomonedas en Brasil

Boom de pagos con Pix: cómo gastar pesos argentinos y criptomonedas en Brasil

Hace 24 minutos
play

BM lanzó su primer disco: "Se lo mostré a mi vieja y lo primero que hizo fue llorar"

Hace 1 hora
Marta Fort está siendo vinculada con Alan Simón, el exGran Hermano

Marta Fort, ¿de novia con un ex - Gran Hermano?

Hace 1 hora
La medida de San Luis apunta contra el bullying.

San Luis quitará beneficios económicos a alumnos que realicen bullying

Hace 1 hora