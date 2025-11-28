28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Anuncian la creación del Registro Público de Vacantes en colegios privados de la Ciudad

La reforma, aprobada por amplia mayoría en la Legislatura porteña, busca garantizar transparencia en la asignación de vacantes y evitar rechazos arbitrarios en escuelas privadas, especialmente hacia estudiantes con discapacidad, mediante la creación de un registro público y la exigencia de justificar cualquier negativa de inscripción.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
La reforma apunta a garantizar un marco de transparencia y equidad.

La reforma apunta a garantizar un marco de transparencia y equidad.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó ayer con 44 votos afirmativos la modificación de la Ley 2.681, que ahora obliga a crear un Registro Público de Vacantes para las escuelas privadas incorporadas al sistema oficial.

se conocieron los ganadores hacelo corto, el festival educativo para concientizar el uso responsable de celulares
Te puede interesar:

Se conocieron los ganadores Hacelo Corto, el festival educativo para concientizar el uso responsable de celulares

El Ministerio de Educación de la Ciudad tendrá a su cargo la creación y publicación del registro, que deberá informar cuántas vacantes hay disponibles por grado y año en cada colegio, tanto para el ciclo lectivo actual como para el siguiente. Cada institución deberá mantener su información al día, tanto en su web institucional como en la web oficial del Ministerio.

Bajo la nueva regulación, ningún colegio privado podrá negar inscripción o reinscripción sin una “justa causa” que esté fundamentada conforme a la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los tratados internacionales, particularmente los que protegen derechos de niñez y personas con discapacidad.

Protección a estudiantes con discapacidades

La reforma fue impulsada por la diputada María Graciela Ocaña con el apoyo de legisladores de distintos bloques y por Genoveva Ferrero a través del Observatorio de Discapacidad de la Justicia de la Ciudad, donde diariamente llegan casos de familias afectadas con hijos con alguna neurodivergenciaque les resulta muy difícil conseguir una vacante.

Ocaña afirmó que “Esta reforma de Ley de Matriculación fue pensada, soñada y redactada por un equipo de profesionales especializados. Pero ante todo, esta ley no fue ideada desde un escritorio, sino que fue escrita escuchando la verdadera necesidad. La que cuentan las historias de los que están en la trinchera, personas con discapacidad que transitan la educación de nivel y sus familias”.

Los debates previos en la comisión de educación presidida por el diputado Sergio Siciliano, donde se llevaron a cabo encendidos intercambios de opinión, contaron con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho educativo, instituciones vinculadas con la discapacidad y familiares de niños en edad escolar. Se expusieron testimonios de discriminación, especialmente cuando se trata de estudiantes con discapacidad.

Para Genoveva Ferrero “el objetivo siempre fue simple y profundamente humano, que las familias con hijos con desafíos en nuestra Ciudad accedan a una vacante en una escuela privada sin atravesar un laberinto de obstáculos, silencios y puertas cerradas. Hoy, con esta ley, damos un paso histórico en ese sentido. Ponemos fin al peregrinaje doloroso de familias que durante años recorrieron instituciones rogando por un lugar donde sus hijos pudieran ejercer un derecho que jamás debió ser cuestionado”.

Asimismo, señaló que “desde el Observatorio de Discapacidad del Poder Judicial de la Ciudad vamos a seguir trabajando incansablemente. Pondremos cada recurso, cada herramienta y cada gota de energía para que ningún niño de esta Ciudad vuelva a tener que pedir permiso para acceder a su derecho más básico: aprender, crecer y pertenecer”.

Absolutamente todos los afectados reclamaban la necesidad de garantizar un marco de transparencia y equidad, frente a lo que describieron como una práctica habitual de rechazos arbitrarios y falta de información confiable sobre disponibilidad real de vacantes.

“Si bien consideramos que una ley no resuelve mágicamente todos los problemas de inserción escolar que padecen los niños con neurodivergencias, creemos que este es un paso más que damos hacia la convivencia, por eso apoyamos la iniciativa desde que nos invitaron a conocer el proyecto. En Teactiva no paramos de recibir denuncias de familias que tienen gravísimos problemas para escolarizar a sus hijos pero esto recién se va a resolver cuando los colegios se abran a la neurodiversidad”, sostuvo Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva.

La modificación apunta a mejorar la transparencia, inclusión y protección del derecho a la educación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Roque Perez se encuentra a 135 km de la Ciudad de Buenos Aires. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo desconocido con bodegones y cascada

Jorge Macri destacó la aprobación del Presupuesto 2026. 

Se aprobó el Presupuesto 2026 de la Ciudad: fuerte inversión en seguridad, salud y educación

Las milanesas cuestan entre $9.500 y $12.000. 

El bodegón barato de Buenos Aires que se luce con sus milanesas a caballo y tequeños

play

Cayó la "viuda negra" de Palermo: cómo operaba la banda que drogaba a sus víctimas

El pueblo cerca de Buenos Aires con mucha historia y tradición.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo repleto de historia y tradición

En estos espacios se mezclan historia, patios escondidos y cafés que permiten hacer una pausa.

Las 2 cafeterías de Buenos Aires que casi nadie conoce pero que son excelentes

Rating Cero

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores aunque no ocultó la preocupación por su estado.

Preocupación en el espectáculo: internaron de urgencia a Rocío Marengo, en su octavo mes de embarazo

Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.
play

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix
play

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix: de cuál se trata

Una mezcla de ciencia ficción y aventura que cumple su promesa: entretener sin vueltas y con mucha adrenalina.
play

Esta película con Adam Driver combina viajes en el tiempo, dinosaurios, supervivencia y es tendencia en Netflix: cuál es

Envidiosa tendrá cuarta temporada.

Griselda Siciliani confirmó la cuarta temporada de Envidiosa tras el éxito de la tercera

últimas noticias

La modelo llevó tranquilidad a sus seguidores aunque no ocultó la preocupación por su estado.

Preocupación en el espectáculo: internaron de urgencia a Rocío Marengo, en su octavo mes de embarazo

Hace 8 minutos
La investigación judicial mantiene 14 personas procesadas, entre ellas directivos y responsables técnicos de las compañías comprometidas

La Policía Federal incautó 82 mil ampollas de fentanilo contaminado

Hace 21 minutos
La reforma apunta a garantizar un marco de transparencia y equidad.

Anuncian la creación del Registro Público de Vacantes en colegios privados de la Ciudad

Hace 24 minutos
En Nueva York, los inversores operaron con horario reducido por el Día de Acción de Gracias.

El S&P Merval en dólares vuelve a subir y apunta a cerrar noviembre al alza

Hace 1 hora
Se conocieron los ganadores Hacelo Corto, el festival educativo para concientizar el uso responsable de celulares

Se conocieron los ganadores Hacelo Corto, el festival educativo para concientizar el uso responsable de celulares

Hace 1 hora