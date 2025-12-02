En un mano a mano con Moria Casán, la actriz de El Chavo del 8, volvió a revivir cómo fue su relación con Roberto Gómez Bolaños y también se defendió de las acusaciones: “No le quité el marido a nadie”.

A 11 años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños , conocido como Chespirito, su esposa Florinda Meza volvió a recordar cómo fue el primer encuentro con el actor y cómo comenzó el romance que perduró hasta su fallecimiento.

De paso por Argentina, la actriz que interpretó a Doña Florinda en El Chavo del 8 tuvo un mano a mano con Moria Casán en su programa en El Trece y no le esquivó a las preguntas filosas que suele hacer la One.

“Desde que llegué al programa, a fines de los 70, Roberto siempre me cortejó ”, confesó y precisó que eso duró cinco años hasta que tuvieron su primera cita. “ Yo no lo fiché, él me fichó a mí. Y quiero aclarar porque estamos en una época muy diferente, que no era acoso. Era cortejo”, detalló.

El 12 de octubre de 1977 tuvieron su primer encuentro en la habitación de un hotel en Chile , después de una noche de música y baile. Estuvieron a solas por primera vez y fue cuando se conocieron más profundamente. “No se me tiró encima ni me besó. Hablaba del gran vacío que tenía adentro”, sostuvo y al mismo tiempo confesó que no quiso repetir otro encuentro más reciente: “Estaba aterrada. Me di cuenta de que había dado un paso poco inteligente. Ser su amante no era mi meta”.

“Cuando un hombre te hace reír, siempre es un peligro”, señaló ya en primera persona, pero de inmediato reconoció que no cayó a los pies del actor apenas lo vio. “Durante cinco años puse una barrera y no pudo sacarme nada. Sabía que tenía una esposa y seis hijos”, resaltó, pero confesó: “Era encantador, por eso se le iban encima. Su conversación era linda y era muy simpático”.

Embed Florinda Meza se confiesa con Moria y habla en profundidad de su relación con Roberto Gómez Bolaños: “él me fichó a mí”. #lovieneltrece #LaMañanaConMoria pic.twitter.com/k8bHn9EaPA — eltrece (@eltreceoficial) December 2, 2025

De igual modo, la actriz explicó que recién retomaron la intimidad cuando él dejó la casa que compartía con su primera esposa, Graciela Fernández, con quien tuvo la posibilidad de charla una sola vez: “Me dijo que su coraje no era conmigo, sino con él. Era celosa y tenía razón en serlo”.

Con ese tema en la mesa aprovechó para dejar en claro: “No le quité el marido a nadie”. “Si tú y yo comenzamos nuestra vida juntos, yo no quiero ser una más de tus mujeres. Quiero ser la mujer”, fueron las palabras que le dijo al actor.

Los últimos momentos de Florinda Meza con Roberto Gómez Bolaños

Por otra parte, Florinda relató los últimos momentos de Gómez Bolaños antes de su muerte: “Roberto ya no hablaba. Al momento de irse tenía una mirada linda y una sonrisa. Exhaló y se fue. Murió en mi casa. Tenía Parkinson”.

Finalmente, Meza indicó que lo que más extraña es la vida cotidiana con él: “Lo que más extraño es conversar y bailar. No me gusta que ensucien su memoria”.