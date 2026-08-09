Promesa de campeón: así fue el look de Gavi que sorprendió a todos El futbolista del FC Barcelona sorprendió a todos al cumplir una promesa que había hecho durante la Copa del Mundo. Agregar C5N en









El español se realizó el rotundo cambio de look que había prometido durante el Mundial. Redes sociales

Gavi cumplió la promesa que había hecho antes del Mundial tras la consagración de España.

El futbolista mostró el resultado en Instagram y su publicación se volvió rápidamente viral.

El llamativo cambio generó divertidas reacciones entre sus compañeros de equipo.

La promesa de Gavi se suma a otros desafíos que los campeones del mundo también decidieron cumplir. A pocos días de arrancar una nueva temporada con el FC Barcelona, Gavi decidió cumplir con lo que prometió antes del Mundial. El mediocampista de 22 años había expresado que si España salía campeón del mundo se iba a teñir el pelo de rosa. De esta manera, tras el campeonato que obtuvo la selección europea, el jugador pasó por la peluquería y cambió radicalmente su imagen.

La participación que tuvo el jugador blaugrana en la Copa del Mundo fue muy escasa, ya que apenas llegó a jugar dos partidos. Fue desde el arranque en el empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut, donde completó 70 minutos y luego volvió a participar en la victoria 3-0 ante Austria por los dieciseisavos de final, allí entró por Lamine Yamal y solo disputó 11 minutos. Como extra, tuvo el recordado cruce violento ante Leandro Paredes en la final del certamen.

Así quedó el pelo de Gavi tras cumplir su promesa. Redes sociales Aun así promesas son promesas y Gavi cumplió. El español mostró el resultado en su cuenta de Instagram, donde compartió dos selfies con su nuevo look. Junto a las imágenes escribió un breve mensaje: "Un hombre de palabra". La publicación rápidamente se volvió viral y actualmente acumula más de 4 millones de likes y 50 mil comentarios.

Cómo es el nuevo look de Gavi, campeón del mundo con España El cambio de imagen quedó registrado en un video que compartió su peluquero, Raúl Sanromá, en redes sociales. Allí se puede ver el paso a paso de la transformación, desde que Gavi se rapa parte del cabello hasta la decoloración y la aplicación del tinte rosa. Junto a las imágenes, el estilista escribió: "La palabra es la palabra, lo prometido es deuda".

@sanrodbarber La palabra es la palabra hermano @pablogavi La Cheyenne - El De Las R's La publicación no tardó en generar repercusión entre sus compañeros de equipo. Uno de los primeros en reaccionar fue Lamine Yamal, quien respondió al post con varios emojis llorando de risa, dejando en claro la sorpresa que le provocó el llamativo cambio de look de Gavi.