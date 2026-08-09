IR A
IR A

Promesa de campeón: así fue el look de Gavi que sorprendió a todos

El futbolista del FC Barcelona sorprendió a todos al cumplir una promesa que había hecho durante la Copa del Mundo.

El español se realizó el rotundo cambio de look que había prometido durante el Mundial.

El español se realizó el rotundo cambio de look que había prometido durante el Mundial.

Redes sociales
  • Gavi cumplió la promesa que había hecho antes del Mundial tras la consagración de España.
  • El futbolista mostró el resultado en Instagram y su publicación se volvió rápidamente viral.
  • El llamativo cambio generó divertidas reacciones entre sus compañeros de equipo.
  • La promesa de Gavi se suma a otros desafíos que los campeones del mundo también decidieron cumplir.

A pocos días de arrancar una nueva temporada con el FC Barcelona, Gavi decidió cumplir con lo que prometió antes del Mundial. El mediocampista de 22 años había expresado que si España salía campeón del mundo se iba a teñir el pelo de rosa. De esta manera, tras el campeonato que obtuvo la selección europea, el jugador pasó por la peluquería y cambió radicalmente su imagen.

El músico dejó en claro su firme postura sobre el conflicto bélico.
Te puede interesar:

L-Gante canceló su show en Israel y explicó los motivos con un duro mensaje: "Tengo que cuidar mi imagen"

La participación que tuvo el jugador blaugrana en la Copa del Mundo fue muy escasa, ya que apenas llegó a jugar dos partidos. Fue desde el arranque en el empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut, donde completó 70 minutos y luego volvió a participar en la victoria 3-0 ante Austria por los dieciseisavos de final, allí entró por Lamine Yamal y solo disputó 11 minutos. Como extra, tuvo el recordado cruce violento ante Leandro Paredes en la final del certamen.

Así quedó el pelo de Gavi tras cumplir su promesa.

Así quedó el pelo de Gavi tras cumplir su promesa.

Aun así promesas son promesas y Gavi cumplió. El español mostró el resultado en su cuenta de Instagram, donde compartió dos selfies con su nuevo look. Junto a las imágenes escribió un breve mensaje: "Un hombre de palabra". La publicación rápidamente se volvió viral y actualmente acumula más de 4 millones de likes y 50 mil comentarios.

Cómo es el nuevo look de Gavi, campeón del mundo con España

El cambio de imagen quedó registrado en un video que compartió su peluquero, Raúl Sanromá, en redes sociales. Allí se puede ver el paso a paso de la transformación, desde que Gavi se rapa parte del cabello hasta la decoloración y la aplicación del tinte rosa. Junto a las imágenes, el estilista escribió: "La palabra es la palabra, lo prometido es deuda".

@sanrodbarber

La palabra es la palabra hermano @pablogavi

La Cheyenne - El De Las R's

La publicación no tardó en generar repercusión entre sus compañeros de equipo. Uno de los primeros en reaccionar fue Lamine Yamal, quien respondió al post con varios emojis llorando de risa, dejando en claro la sorpresa que le provocó el llamativo cambio de look de Gavi.

El llamativo cambio de look de Gavi se suma a las promesas que varios jugadores de la selección de España comenzaron a cumplir tras conquistar el Mundial. El caso más llamativo fue el de Marc Cucurella, quien decidió tatuarse una imagen del entrenador Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo, tal como había prometido si el equipo lograba consagrarse campeón.

Noticias relacionadas

La periodista se refirió a la carta documento que recibió.

Una figura de Telefe puso en duda su participación en un programa exitoso: "Hay muchas injusticias"

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

últimas noticias

Vincent Pastore murió a los 80 años y dejó una extensa trayectoria artística.

Estuvo en la guerra de Vietnam, luego se dedicó a la actuación y estuvo en una de las mejores series de la historia

Hace 3 minutos
La cartera Dior que eligió Rosalía es su referencia a Las amistades peligrosas, una obra publicada en el siglo XVIII.

Cuánto cuesta el bolso Dior que tiene Rosalía y sorprendió en Milán

Hace 11 minutos
Los padres de la niña lograron salir del vehículo, pero no pudieron liberarla del cinturón de seguridad.

Un auto se despistó y cayó al lago Nahuel Huapi: murió una niña de 3 años

Hace 17 minutos
La propiedad de Florencia Peña en Salta sorprende por su conexión con la naturaleza, su estilo de decoración y los amplios espacios que forman parte de este particular refugio.

Naturaleza y mucho espacio al aire libre: así es la casa que tiene Florencia Peña en Salta

Hace 22 minutos
El español se realizó el rotundo cambio de look que había prometido durante el Mundial.

Promesa de campeón: así fue el look de Gavi que sorprendió a todos

Hace 33 minutos