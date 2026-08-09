9 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Enner Valencia ya firmó contrato con Boca: ¿debuta en la Sudamericana?

El ecuatoriano es el 9 elegido por Juan Román Riquelme para reforzar la delantera xeneize a partir de este segundo semestre. Permanecerá en el club hasta el 31 de diciembre de 2027.

Por
Enner Valencia firmó contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2027.

Enner Valencia firmó contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2027.

Generada con IA

El ecuatoriano Enner Valencia se convirtió formalmente en jugador de Boca Juniors tras firmar contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027. El futbolista de 36 años es el 9 elegido por Juan Román Riquelme para reforzar la delantera xeneize a partir de este segundo semestre.

El 11 titular ante Vélez, por la 4ª fecha del Torneo Clausura.
Te puede interesar:

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Vélez

En sus primeros diálogos con periodistas en Argentina, el futbolista reconoció que rechazó una propuesta de Emelec. "Es el club en el que comencé y fue muy difícil, porque por primera vez íbamos a regresar junto a mi familia con todas nuestras cosas a Ecuador. Me llevo muy bien con el presidente y mi representante, Gonzalo Vargas, está dentro de Emelec. Pero cuando llegó Boca es imposible decirle que no", afirmó.

Con respecto a su estado físico y cuánto tiempo le demandará entrar al campo de juego, Valencia indicó que "ojalá sea lo antes posible". Además, agregó: "Después del Mundial estuve un tiempo parado, pero después empecé a trabajar con un preparador físico". "Elegí Boca porque es Boca, no hay mucho más que acotar", sintetizó sobre su decisión.

El atacante, que no juega desde el pasado 30 de junio, en la derrota de la Selección de Ecuador ante México en los 16avos de final del Mundial 2026, se pondrá a disposición de Rodolfo Arruabarrena para comenzar con los trabajos a la par del grupo, y se espera que integre la convocatoria de Boca para el próximo martes, cuando reciba a Deportivo Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Boca Juniors (@bocajrs)

La trayectoria de Enner Valencia, el nuevo 9 de Boca Juniors

A lo largo de su carrera Enner jugó en Emelec, West Ham United y Everton en la Premier League, Fenerbahçe de Turquía, SC Internacional de Brasil, Tigres y Pachuca de México. En total conquistó 9 títulos en los clubes, marcó mas de 190 goles y brindó 70 asistencias.

En su selección disputó tres Copas del Mundo y cinco Copas América, y es el máximo goleador histórico con 49 tantos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Delgado y Pellegrini luchan por la pelota en el Ducó.
play

Con ráfagas de gran fútbol, Boca empató 1-1 con Vélez en el Ducó

Boca recibe a Vélez en el Ducó.

Boca busca acercarse a la cima: recibe a Vélez, el puntero de la zona

Leandro Paredes es una de las figuras de Boca. 

Atento Boca: un gigante de Europa viene a la carga por Leandro Paredes

Tras el partido frente a Estudiantes, el Vasco Arruabarrena ya piensa en el próximo compromiso de Boca. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Estudiantes

Boca logró un gran triunfo contra Estudiantes en el Ducó. Santiago Ascacibar, autor del gol, pidió disculpas por su pasado en el León. 
play

Boca venció 1 a 0 a Estudiantes y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

Tras acordar la llegada de Enner Valencia, Boca busca un nuevo delantero

Rating Cero

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

La ex Gran Hermano brilló en la obra de José María Muscari. 

¡Una bomba!: Daniela Celis debutó en SEX y encendió el escenario y las redes

La modelo volvió a viajar junto a su familia y eligió un destino paradisíaco del Caribe.

Como es la habitación que Pampita aprovechó en Punta Cana para unas vacaciones exprés

El capítulo de Friends﻿ que cambió la carrera de Brooke Shields.

Tuvo una aparición en Friends y su carrera dio un giro increíble: la historia de la actriz Brooke Shields

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, una pareja con muchos fanáticos en las redes sociales.

El enojo de Nicolás Tagliafico luego de que le preguntaran por qué aún no es padre: "Ya empiezan..."

Soy una hormiguita al lado de un gigante, confesó Cami Mayan de cómo se sentía junto a Alexis MacAllister

Cami Mayan y la fuerte confesión sobre la demanda a Alexis Mac Allister: "Soy una piba contra..."

últimas noticias

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

Hace 21 minutos
La historia de la pareja que se volvió viral en las redes sociales.

Un joven en silla de ruedas se hizo viral con su novia contando su intimidad en redes: así enfrentan la mirada social

Hace 21 minutos
Así podés eliminar el olor a humedad en la ropa.

Este es el mejor truco casero para eliminar el olor a humedad en la ropa

Hace 22 minutos
Un sencillo truco permite retrasar la oxidación de la palta y conservar su aspecto y consistencia por más tiempo.

Así es el mejor truco para que la palta no se oxide y mantenga su color

Hace 23 minutos
La ex Gran Hermano brilló en la obra de José María Muscari. 

¡Una bomba!: Daniela Celis debutó en SEX y encendió el escenario y las redes

Hace 24 minutos