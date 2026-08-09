Enner Valencia ya firmó contrato con Boca: ¿debuta en la Sudamericana? El ecuatoriano es el 9 elegido por Juan Román Riquelme para reforzar la delantera xeneize a partir de este segundo semestre. Permanecerá en el club hasta el 31 de diciembre de 2027. Por Agregar C5N en









Enner Valencia firmó contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2027. Generada con IA

El ecuatoriano Enner Valencia se convirtió formalmente en jugador de Boca Juniors tras firmar contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027. El futbolista de 36 años es el 9 elegido por Juan Román Riquelme para reforzar la delantera xeneize a partir de este segundo semestre.

En sus primeros diálogos con periodistas en Argentina, el futbolista reconoció que rechazó una propuesta de Emelec. "Es el club en el que comencé y fue muy difícil, porque por primera vez íbamos a regresar junto a mi familia con todas nuestras cosas a Ecuador. Me llevo muy bien con el presidente y mi representante, Gonzalo Vargas, está dentro de Emelec. Pero cuando llegó Boca es imposible decirle que no", afirmó.

Con respecto a su estado físico y cuánto tiempo le demandará entrar al campo de juego, Valencia indicó que "ojalá sea lo antes posible". Además, agregó: "Después del Mundial estuve un tiempo parado, pero después empecé a trabajar con un preparador físico". "Elegí Boca porque es Boca, no hay mucho más que acotar", sintetizó sobre su decisión.

El atacante, que no juega desde el pasado 30 de junio, en la derrota de la Selección de Ecuador ante México en los 16avos de final del Mundial 2026, se pondrá a disposición de Rodolfo Arruabarrena para comenzar con los trabajos a la par del grupo, y se espera que integre la convocatoria de Boca para el próximo martes, cuando reciba a Deportivo Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Boca Juniors (@bocajrs) La trayectoria de Enner Valencia, el nuevo 9 de Boca Juniors A lo largo de su carrera Enner jugó en Emelec, West Ham United y Everton en la Premier League, Fenerbahçe de Turquía, SC Internacional de Brasil, Tigres y Pachuca de México. En total conquistó 9 títulos en los clubes, marcó mas de 190 goles y brindó 70 asistencias.

En su selección disputó tres Copas del Mundo y cinco Copas América, y es el máximo goleador histórico con 49 tantos.