Anabel Fernández Sagasti pidió participar virtualmente de la sesión por la Ley de Tierras debido a su embarazo avanzado

La senadora mendocina del bloque justicialista cursa la semana 32 de su embarazo y aseguró que su médico le prohibió realizar viajes de larga distancia.

La senadora mendocina del bloque justicialista Anabel Fernández Sagasti publicó un video en sus redes sociales en el que le pidió a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel , que le permita participar de manera virtual de la sesión prevista para este jueves, en la que se tratará la reforma a la ley de tierras.

El Gobierno reunió a su mesa política para terminar de definir los cambios a la Ley de Propiedad Privada

La legisladora explicó que atraviesa la semana 32 de su embarazo y que, por indicación médica, no puede realizar viajes de larga distancia , tanto por tierra como por vía aérea. En ese sentido, sostuvo que la imposibilidad de trasladarse desde Mendoza hasta Buenos Aires no significa que esté impedida de cumplir con sus funciones como senadora.

"No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar, simplemente no puedo viajar largas distancias" , señaló Sagasti en el video que difundió este martes.

La senadora también remarcó que existen antecedentes de participación remota en ámbitos institucionales y cuestionó que se le impida utilizar esa modalidad para formar parte de una sesión en la que considera fundamental que su provincia esté representada.

¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada? El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo.… pic.twitter.com/Z65GWBFnn3

"Existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema no veo por qué se me pueda negar este pedido" , sostuvo.

Sagasti aclaró además que su solicitud no está vinculada con la licencia por maternidad que le corresponde y que, según explicó, tomará en el momento que corresponda. "Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada", afirmó.

En ese marco, la legisladora cuestionó el proyecto que impulsa el Gobierno y planteó su rechazo a la modificación de la normativa sobre tierras. El peronismo se opone a la iniciativa porque considera que flexibiliza las restricciones vigentes y puede favorecer la extranjerización de tierras en el país. "Es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron", expresó Sagasti.

"Si niega el pedido, tengo habilitado un recurso de amparo en la Justicia Federal"

En una entrevista brindada con Infobae, la legisladora se refirió al accionar que tomaría, en caso que la titular del Senado, Victoria Villarruel, le niegue la participación en la sesión del jueves.

"Tiene que ver con algo que va más allá de lo individual, partidario. Tiene que ver con una sociedad que nosotros queremos que sea mejor. Proteger la maternidad me parece que es algo que todos los argentinos deberíamos tener en cuenta", señaló en un primer momento la legisladora.

Ante la consulta si hasta el momento recibió una respuesta de Villaruel, explicó: "La llamé para contarle lo que iba a presentar para que no se entere por una nota, fue receptiva y me dijo que lo iba a evaluar con el equipo jurídico del Senado y entre ayer y hoy iba a tomar la decisión".

"Estamos a la espera. Si ella niega el pedido, tengo habilitado ya un recurso de amparo a la Justicia Federal", completó Sagasti.

Reforma a la Ley de Tierras: cómo está el poroteo

Mientras se define el pedido de la senadora mendocina, fuentes del Senado señalaron que, por estas horas, la votación del proyecto se encuentra pareja y que todavía no están asegurados los votos necesarios para su aprobación.

Ante este escenario, la mesa política del Gobierno se reunirá este martes a las 13 para terminar de definir las modificaciones al proyecto de reforma de la ley de tierras. El objetivo del oficialismo es introducir cambios que permitan acercar posiciones con los sectores dialoguistas y conseguir los consensos necesarios antes de la sesión del jueves.

La discusión se concentra así en las últimas negociaciones para alcanzar una mayoría en el recinto, mientras el peronismo mantiene su rechazo a la iniciativa y advierte sobre el riesgo de avanzar hacia una mayor extranjerización de las tierras argentinas.