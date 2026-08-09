9 de agosto de 2026 Inicio
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Se conoció la última foto de Jorge Messi con vida: quién era el líder religioso que lo acompañó en sus últimos meses

La imagen fue tomada en mayo, durante una visita que Jorge Messi realizó junto a su hijo Rodrigo a la casa de José Duarte, un religioso paraguayo. Tras la muerte del padre de Lionel, Duarte volvió a publicar la fotografía y compartió un mensaje de despedida.

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Se conoció la última foto de Jorge Messi con vida: quién era el líder religioso que lo acompañó en sus últimos meses

Se conoció la última foto de Jorge Messi con vida: quién era el líder religioso que lo acompañó en sus últimos meses

Una fotografía tomada en mayo se convirtió en las últimas horas en la última imagen conocida de Jorge Messi con vida. En ella aparece junto a José Duarte, un líder religioso paraguayo, durante un encuentro al que también asistió Rodrigo Messi, uno de los hermanos de Lionel.

El Prado se encuentra a pocos minutos del centro de Rosario.
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La imagen había sido difundida originalmente el 5 de mayo por el propio Duarte, pero en ese momento pasó prácticamente inadvertida. Tras conocerse la muerte de Jorge Messi este sábado, el religioso volvió a compartirla en sus redes sociales como parte de un mensaje dedicado al padre del futbolista.

En su publicación, Duarte recordó a Jorge como “un gran hombre y padre” y aseguró que ambos habían compartido momentos de oración durante los últimos meses. “Hemos tenido tiempos de oración y vi tu vida entregada al Señor en los últimos días de tu vida”, escribió.

El religioso también expresó sus condolencias para el entorno familiar de Messi y pidió por sus hijos, amigos y seres queridos. “Doy gracias al Señor porque hoy ya estás en el reposo eterno”, señaló en el mensaje de despedida.

La fotografía muestra a Jorge Messi sentado en un sillón junto a Duarte y Rodrigo. En aquella publicación de mayo, el líder religioso había contado que el padre de Lionel y uno de sus hijos habían llegado hasta su vivienda para compartir un momento de oración.

“Hoy gracias al Señor Jesucristo, el padre de Lionel Messi jugador de la selección Argentina, Jorge Messi, y su hermano Rodrigo Messi me visitaron en mi casa”, había escrito entonces Duarte, quien destacó el momento compartido junto a ambos.

Quién es José Duarte

José Duarte es un referente religioso neopentecostal radicado en Paraguay y está al frente de la Casa Apostólica Mundial (CAM). Tiene una importante presencia en redes sociales y medios de comunicación, donde suele compartir contenidos vinculados con la fe y prácticas de sanidad espiritual.

La muerte de Jorge Messi se produjo después de varios meses en los que atravesó un delicado cuadro de salud. Su situación había adquirido notoriedad durante el Mundial 2026, cuando Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado después del debut de la Selección Argentina.

A partir de ese momento comenzaron a circular versiones sobre la salud de su padre e incluso algunas publicaciones informaron erróneamente que había muerto. Frente a esas versiones, la familia de Messi difundió un comunicado en el que confirmó que Jorge atravesaba “una situación de salud” y pidió preservar su intimidad.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, había informado entonces la familia.

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