Estremecedor: murió una influencer polaca de 27 años por desnutrición extrema La bailarina fue encontrada sin vida en un hotel en Bali. Llegó a pesar 22 kilos y se alimentaba solamente de frutas crudas. Por







La joven pesaba 22 kilos al momento de su muerte.

La creadora de contenido, Karolina Krzyzak falleció a los 27 años producto de una desnutrición extrema, como consecuencia de una dieta en base de frutas crudas. Su cuerpo sin vida fue encontrado en un hotel en Bali, donde vivía permanentemente desde 2024-.

En sus redes sociales la joven promulgaba ideas de bienestar, amor propio y alimentación natural. Karolina Krzyzak mantenía una dieta restrictiva basada únicamente en las frutas crudas, lo que no suele aportar las calorías necesarias para el organismo.

El Frugivorismo es un tipo de dieta vegana, que se compone principalmente de frutas crudas, verduras clasificadas botánicamente como frutas, frutos secos y semillas. El estilo de vida de Krzyzak era retratado en redes sociales, donde subía reflexiones y algunas imágenes de ella.

Influencer polaca 16-10-25 (1) Imágenes compartidas en redes sociales.

Se había trasladado a Sumberkima Hill Resort, en Bali, Indonesia, con la idea de acercarse a una comunidad que compartía sus mismos objetivos. Al ingresar al hotel, los empleados notaron su deterioro físico y aseguraron que la joven pasó mayormente su estadía encerrada en su habitación.

A pesar de la preocupación de sus amigos, Krzyzak no quería recibir asistencia médica, aunque le costaba caminar y mantenerse en pie. Sin embargo, todo cambió cuando sus familiares notaron que la joven no se había contactado, ante la alerta, los empleados del hotel ingresaron a su habitación y encontraron el cuerpo sin vida. Krzyzak llegó a pesar 22 kilos y, la causa de fallecimiento fue malnutrición severa.