Escandalosa revelación expuso a Nico Vázquez: "Va a ser papá con Dai Fernández"

Tras pocos meses desde su polémica separación de Gimena Accardi, el actor quedó en evidencia tras filtrarse su noticia mejor guardada.

Nico Vázquez estaría en la dulce espera con Dai Fernández.

Redes sociales
Nico Vázquez quedó expuesto por los comentarios virales de Dai Fernández

En una nueva edición del programa televisivo Pasó en América, fue el conductor Augusto Tartúfoli quien reveló la escandalosa novedad. "Yo vivo la pesadilla de tener siempre la razón. Yo vivo esa pesadilla. Y ahora con el tiempo me vas a dar la razón: Nico Vázquez y Dai van a ser padres", comenzó por expresar para la sorpresa de todos.

Ante esto, su compañera de conducción Sabrina Rojas no solo no lo corrigió, sino que reafirmó sus palabras: "Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida con Dai". Vale recordar que el actor lo buscó con Gimena Accardi, aunque en 2013 perdieron un embarazo y no volvieron a intentarlo luego de ese momento.

De igual manera, Tartúfoli buscó desligarse de sus propias palabras algunos minutos después: "Esto no es data chicos, es saber cómo van las cosas, conocer el corazón de la gente". Así, no quedó claro cuál será el futuro de Nico Vázquez y se deberá esperar algunos meses para saber si hay alguna novedad real vinculado a esto.

El actor Nico Vázquez quedó expuesto por los comentarios virales de Dai Fernández, algo que parece evidenciar que su romance con su compañera del teatro viene de hace muchos meses y no es algo reciente, lo que terminaría por generar aún más polémica con Gimena Accardi.

Gime Accardi, Nico Vázquez y Dai Fernández
