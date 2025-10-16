IR A
Julián Serrano es tendencia a un año de la muerte de Liam Payne: los mejores memes

El influencer fue objeto de burlas luego de un insólito posteo vinculado a su cumpleaños y el fallecimiento del ex-One Direction.

Julián Serrano y Liam Payne quedaron vinculados para siempre por una insólita razón.

Julián Serrano y Liam Payne quedaron vinculados para siempre por una insólita razón.

Aquel 16 de octubre de 2024, Serrano se hizo eco del fallecimiento del ex-One Direction y realizó una publicación en X que superó las 17 millones de visualizaciones. "Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país... Y en el día de mi cumpleaños... QEPD", expresó el influencer.

Con motivo de su egocentricidad, la expareja de Oriana Sabatini fue viral y se convirtió en el centro de las burlas luego de la triste noticia de la muerte de Liam Payne. Ese mismo día, los usuarios de X ya eran conscientes de que se trataba de un posteo para la historia, ya que a lo largo del año se continuó utilizando como formato de meme.

Este 16 de octubre de 2025, exactamente un año después del fallecimiento de Payne en CasaSur Palermo, cientos de usuarios se acordaron de Julián Serrano y se formó un efecto dominó. De esta manera, se generaron un sinfín de memes en redes sociales y lo ocurrido con el ex-OneDirection pasó a un segundo plano.

Los mejores memes sobre el aniversario del posteo de Julián Serrano

