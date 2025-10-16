Julián Serrano es tendencia a un año de la muerte de Liam Payne: los mejores memes El influencer fue objeto de burlas luego de un insólito posteo vinculado a su cumpleaños y el fallecimiento del ex-One Direction.







Julián Serrano y Liam Payne quedaron vinculados para siempre por una insólita razón. Redes sociales

A un año de la muerte de Liam Payne en Argentina, también se cumplió el primer aniversario del insólito posteo viral de Julián Serrano vinculado a lo ocurrido, algo que generó un sinfín de memes en redes sociales contra el influencer.

Aquel 16 de octubre de 2024, Serrano se hizo eco del fallecimiento del ex-One Direction y realizó una publicación en X que superó las 17 millones de visualizaciones. "Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país... Y en el día de mi cumpleaños... QEPD", expresó el influencer.

Con motivo de su egocentricidad, la expareja de Oriana Sabatini fue viral y se convirtió en el centro de las burlas luego de la triste noticia de la muerte de Liam Payne. Ese mismo día, los usuarios de X ya eran conscientes de que se trataba de un posteo para la historia, ya que a lo largo del año se continuó utilizando como formato de meme.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JulianSerrano01/status/1846670415420445126&partner=&hide_thread=false Yo no puedo creer que se muera mi favorito de 1D, con mi misma edad, en mi país.. y en el día de mi cumpleaños..

Qepd — Julián Serrano (@JulianSerrano01) October 16, 2024