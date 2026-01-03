3 de enero de 2026 Inicio
Gastón Sardelli de Airbag criticó el ataque de EEUU a Venezuela: "Ahora estará peor"

El músico opinó sobre el ataque de Estados Unidos y la captura de Donald Trump a Nicolás Maduro y consideró que todo lo sucedido "es un horror".

Gastón Sardelli de Airbag opinó sobre el ataque de EE.UU a Venezuela.

Gastón Sardelli de Airbag opinó sobre el ataque de EE.UU a Venezuela.

El guitarrista de la banda argentina Airbag, Gastón Sardelli, se refirió al ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Donald Trump a Nicolás Maduro, a través de las redes sociales y criticó el accionar. Consideró que, si antes estaban mal, “ahora estarán peor”.

Una fanática de la banda le consultó al músico qué opinaba sobre lo sucedido. “Necesito saber y leer qué opina el jefe sobre lo que acaba de pasar. Siempre es bueno leerte”, indicó Vanesa.

Fue entonces que Gastón opinó: “Es un horror porque nunca es mejor solución que EEUU invada. No existe un solo ejemplo que demuestre lo contrario. De hecho, ahora se viene algo peor para Venezuela. Estaba mal... ahora estará peor. Una cosa es lidiar con un dictador de cabotaje y otra contra el mayor dictador de los últimos 100 años”.

Sucede que Donald Trump informó que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela en un avión junto a su esposa en el marco de operaciones militares. En la previa hubo bombardeos y las explosiones se sintieron en Caracas y otros estados.

Todo comenzó con las explosiones durante la madrugada en distintos puntos del país y, ante la “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual”, según indicó Maduro a EFE, se declaró en estado de conmoción exterior y publicaron un comunicado en rechazo a los hechos.

El Gobierno de Venezuela indicó que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas", y agregó que el país "rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos".

