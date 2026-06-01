1 de junio de 2026 Inicio
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Qué reveló el informe forense sobre el femicidio de Agostina Vega

Los resultados periciales aportaron datos clave sobre las circunstancias del asesinato de la adolescente cordobesa.

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El hallazgo se produjo en un predio de más de 200 hectáreas

El hallazgo se produjo en un predio de más de 200 hectáreas

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Los resultados preliminares de la autopsia practicada sobre el cuerpo de Agostina Vega confirmó que la adolescente fue desmembrada, según revelaron fuentes policiales. El hallazgo, que conmocionó al país, se produjo en un predio de más de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial, en una zona de bosque donde los investigadores lograron dar con los restos en menos de 72 horas.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.
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El fiscal de la causa, Raúl Garzón, estableció que el crimen ocurrió entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la madrugada del domingo 24. El único imputado continúa siendo Claudio Barrelier quien permanece detenido.

El gobernador Martín Llaryora recibió a los abuelos de la adolescente. También se reunió con el padre de la joven, un expolicía al que se mantuvo informado durante toda la investigación. Garzón confirmó que la investigación avanza sobre varias líneas que incluyen el entorno de Agostina y que durante el proceso se encontraron elementos probatorios relevantes.

Agostina Vega Córdoba 2
Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Habló otra vez el remisero que llevó a Agostina Vega a la casa de Claudio Barrelier

Ariel fue la última persona ajena al entorno del acusado que vio con vida a Agostina. La noche del crimen la trasladó en remís desde las inmediaciones de su vivienda, en la zona de Alem y Rancagua, hasta barrio Cofico, donde la esperaba Claudio Barrelier. Días después de conocerse el desenlace de la búsqueda, el conductor volvió a hablar y describió el impacto emocional que le dejó haber sido parte involuntaria de los últimos minutos de libertad de la joven.

"Ha sido una tristeza, una amargura. Es algo que me va a quedar marcado para toda la vida", expresó en una entrevista radial. Con la voz quebrada, recordó el momento en que tomó la dimensión de lo ocurrido: "Estuve ahí, en ese momento. El hecho de saber que estás trasladando a una persona, a un angelito, hasta un lugar donde se iba a apagar su vida es bastante duro pensarlo".

agostina vega remisero

El remisero aportó además detalles sobre el comportamiento de Barrelier al momento de abonar el viaje. Según relató, el hombre se acercó completamente abrigado y con el rostro cubierto. "Se puso al costado mío y no me daba la cara. No me miraba. Tenía la cabeza cubierta con una capucha o una gorra. Prácticamente no se lo veía", describió.

Cuando Barrelier intentó pagar una suma menor a la correspondiente, Ariel le exigió una explicación y fue en ese momento que pudo verlo con claridad. Al día siguiente, al reconocer la foto de Agostina en redes sociales, supo de inmediato que era la joven que había llevado. Conocía a su abuelo desde hacía años y se contactó directamente con la madre para darle el dato. "Le dije que tenía rasgos parecidos a los De Paul. Y ella me respondió: 'Sí, ya sé quién es'", recordó.

Uno de los puntos más dolorosos de su testimonio fue la demora en la detención de Barrelier. Ariel declaró ante la Policía el lunes al mediodía con datos precisos sobre quién había recibido a la adolescente, pero el imputado recién fue arrestado el martes por la noche. "Si le estamos dando precisiones de la persona con la que quedó Agostina, yo creo que lo más lógico era actuar más rápido. Para mi forma de ver se demoraron mucho", señaló.

También mencionó que un grupo de remiseros organizó una colecta solidaria para acompañar económicamente a la familia de la joven, que lleva días sin poder trabajar, depositando al alias MIGUEL069 . "Con lo poquito que sea, todo suma", resumió.

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