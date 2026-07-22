Nueva modalidad de estafa: perdió a su perra y quisieron engañarla con imágenes creadas con IA

Pamela busca a Sol, su perra perdida en Villa Fiorito. Mientras difundía su búsqueda en redes sociales, la intentaron estafar dos veces.

La desesperación por encontrar una mascota perdida se convirtió en una oportunidad para los estafadores. Pamela perdió a Sol , su perra, en Villa Fiorito, Lomas de Zamora, y mientras difundía su búsqueda en redes sociales, fue contactada en dos oportunidades por personas que intentaron engañarla.

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El primer intento ocurrió tres días después de la desaparición. Cerca de las 23 horas, un desconocido le escribió y le envió una fotografía de una perra muy parecida a Sol . La imagen había sido generada con inteligencia artificial para hacerle creer que habían encontrado a su mascota.

“A los tres días de que desapareció, cerca de las 23 horas, me escribe una persona mandándome una foto preguntándome si era mi perra y me pregunta de dónde era y cuándo se me había perdido. En la desesperación, sin darme cuenta, contesté rápido y me sacaron de dónde era” , contó Pamela en diálogo con C5N .

El hombre le aseguró que su hermano había encontrado a Sol mientras trabajaba en la zona y que la había llevado a una casa ubicada lejos de donde vive. Pamela creyó inicialmente que podía tratarse de su perra . “Es muy parecida a mi perra. Mirando fríamente, te das cuenta de que no” , explicó.

Cuando le pidió una segunda fotografía para comprobarlo, el hombre no se la envió. En cambio, le dijo que estaba por irse a trabajar y que podía llevarle el animal en ese momento o recién cinco días después. Luego apareció el pedido de dinero: necesitaba combustible para trasladarla en su auto.

“Me dice que había que poner para la nafta. Ahí le dije que no y me empecé a dar cuenta de que se trataba de una estafa”, relató Pamela, quien advirtió que la misma persona habría intentado engañar a otros usuarios con el mismo mecanismo.

“Cuando me doy cuenta de que me quería sacar plata, lo insulto. Él me empieza a insultar y a decirme que no sé cuidar a los animales”, contó.

El segundo intento: una falsa videollamada

A los pocos días, Pamela recibió un segundo contacto. Una persona la llamó por WhatsApp y aseguró que su hija había encontrado a Sol. Para convencerla, le propuso hacer una videollamada y mostrarle a la perra.

Sin embargo, cuando comenzó la comunicación, la pantalla permaneció completamente negra. “Me dicen: ‘Acá está, ¿la ves?’. Le digo que no se veía nada y me dice que espere, que le tiraba un error. Ahí le corto y le pido que me mande una foto y no me contestó más”, relató.

Después, Pamela supo que este tipo de maniobras puede utilizarse para obtener códigos y tomar el control de una cuenta de WhatsApp. “Yo no lo podía creer. Después desconfiás de todos. Hubo gente que me escribió de buena fe”, lamentó.

La desesperada búsqueda de Sol: todavía no apareció

La perra continúa desaparecida y su familia mantiene la búsqueda en Villa Fiorito. Pamela contó que salen a pegar carteles y difunden fotografías en grupos de redes sociales.

“Todavía Sol no apareció. Hace unos días que la estamos buscando. Somos de Villa Fiorito, Lomas de Zamora. Salimos a pegar carteles y subimos fotos a los grupos de redes”, señaló.

Sol no está acostumbrada a salir sola a la calle porque vive en una casa con patio. “La seguimos buscando y tiene una familia que la está esperando”, expresó Pamela.