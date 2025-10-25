Fuerte temporal en el AMBA: murió un taxista que se descompensó en la Avenida General Paz

El hombre, identificado como Héctor Hermosa, tenía 60 años y fue hallado por personal de bomberos sobre la colectora, a la altura de Pedro Varela. El SAME asistió al lugar pero no pudieron reanimarlo.

La víctima se descompensó en el interior de su auto sobre la colectora de la Gral Paz inundada.

Un hombre de 60 años falleció este sábado en medio del fuerte temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuando se descompensó en el taxi que manejaba y quedó atrapado con su auto sobre la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de la calle Pedro Varela en el barrio porteño de Versalles.

"Fuentes nos acaban de confirmar la muerte de un taxista de 60 años en General Paz y Varela, mano al Río de la Plata. Fue identificado como Héctor Hermosa. Lo encontraron bomberos cuando estaban tratando de despejar la zona. Médicos del SAME asistieron al lugar y certificaron el deceso", informó el periodista de C5N Fernando Tocho en el programa Argentina en Vivo.

De las primeras investigaciones se desprende que, en principio, no existiría la participación de terceras personas en el hecho y se esperan para las próximas horas los resultados de la autopsia a realizar sobre el cuerpo de la víctima.

El AMBA estuvo atravesado durante toda la madrugada por las intensas lluvias junto a intensa actividad eléctrica y vientos fuertes. En pocas horas, cayeron más de 100 milímetros de agua que ocasionó graves inundaciones sobre varios tramos de la Avenida General Paz y otras autopistas, como la Panamericana y la Dellepiane.

El mal clima se mantendrá durante algunas horas más en la jornada de sábado y se recomienda evitar transitar por la vía pública y manejar vehículos en caso de no ser necesario.

Continúa la alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo para Buenos Aires: cuándo para de llover

Continúa el mal tiempo y las alertas meteorológicas amarillas por lluvias y tormentas para Buenos Aires y otras provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos para la jornada del sábado 25 de octubre, donde se espera abundante caída de agua y ráfagas mayores a los 100 kilómetros por hora.

La lluvia no da tregua, desde la madrugada del viernes, las tormentas avanzan por el sector centro hacia el norte de la Argentina. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, se registran anegamientos generales con más de 110 mm precipitados en las últimas horas.

Según el pronóstico extendido del SMN, las lluvias se mantendrán durante las primeras horas del sábado 25 de octubre hasta la tarde, donde bajará la intensidad, para la noche ya se espera que el mal tiempo se retire de CABA. Las condiciones meteorológicas se mantendrán para la jornada del domingo, con la posibilidad de que salga el sol al mediodía.

La Ciudad desplegó un operativo con equipos de emergencia desde la madrugada ante las lluvias que son récord

El Gobierno de la Ciudad continúa trabajando frente a las lluvias intensas con equipos de emergencia en las zonas más afectadas. Cayó una enorme cantidad de agua en muy poco tiempo: para todo octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 mm. y durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de 4 horas.

Hay acumulados más de 100 mm en el oeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra). Hasta las 7 de la mañana los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mm.

Desde anoche y ante el alerta meteorológico, estaban preparados equipos de Defensa Civil, Tránsito, Policía, Bomberos, operarios de Espacio Público, y la Guardia de Auxilio. Son coordinados desde el Centro Único de Único de Coordinación y Control, que ya atendió más de 200 requerimientos vinculados al temporal en la línea 103.

El arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, creció un 142% desde su marca mínima y superó los 5 metros de altura. Fue la cuenca que más se cargó y está escurriendo en estos momentos.También se mantienen operativos en las autopistas mientras se despejan anegamientos, sobre todo en zonas de la Avenida General Paz. Los pasos bajo nivel Mosconi, Cerati y Spinetta fueron cerrados momentáneamente al paso vehicular hasta que baje el agua.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta naranja por lluvias hasta el mediodía, que sostiene que la Ciudad será afectada por lluvias localmente fuertes y persistentes. Además hay un alerta amarillo por vientos.