Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son Hoy, su historia se recuerda no solo por la notoriedad que alcanzaron como pareja, sino también por la manera en que cada uno ha seguido adelante.







Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Yanina Latorre confirmó que Cvitanich está en pareja con Ivana Figueiras, quien había sido vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Adrián Menem.

Según Latorre, la relación comenzó tras una ruptura dolorosa de Figueiras y refleja diferencias de carácter entre ella y Cvitanich.

Además, se indicó que Bonelli también estaría en una nueva relación, saliendo con alguien vinculado al canal América.

Intentos de contacto con Martín Salwe fueron mencionados, aunque él negó la relación y afirmó estar “solo y deprimido”.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich fueron una de esas parejas de famosos que captaron la atención del público durante años, tanto por su relación como por la manera en que compartían momentos en redes y medios. Su vínculo se convirtió en un referente mediático, generando simpatía y seguimiento entre fans y periodistas.

Tras su ruptura, ambos comenzaron a transitar nuevas etapas personales, mostrando que la vida continúa más allá de las historias compartidas. Aunque su separación marcó un cierre importante, también abrió la puerta a nuevas experiencias y vínculos que despertaron curiosidad entre quienes los seguían.

Cuáles serían las nuevas parejas de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli tras su separación Darío Cvitanich Ivana Figueiras

Yanina Latorre regresó de sus vacaciones con novedades sobre la vida amorosa de Cvitanich y reveló que actualmente está en pareja con Ivana Figueiras, quien la semana pasada había sido vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Adrián Menem. “Allegados a él los presentaron. Ella venía de una ruptura muy dolorosa”, comentó. “A mi Chechu me cae bien, pero parece que ella es un poco intensa y al pibe, después de 15 años, le tenía los huevos llenos”, agregó Yanina.