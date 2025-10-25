Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich fueron una de esas parejas de famosos que captaron la atención del público durante años, tanto por su relación como por la manera en que compartían momentos en redes y medios. Su vínculo se convirtió en un referente mediático, generando simpatía y seguimiento entre fans y periodistas.
Tras su ruptura, ambos comenzaron a transitar nuevas etapas personales, mostrando que la vida continúa más allá de las historias compartidas. Aunque su separación marcó un cierre importante, también abrió la puerta a nuevas experiencias y vínculos que despertaron curiosidad entre quienes los seguían.
Cuáles serían las nuevas parejas de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli tras su separación
Darío Cvitanich Ivana Figueiras
Yanina Latorre regresó de sus vacaciones con novedades sobre la vida amorosa de Cvitanich y reveló que actualmente está en pareja con Ivana Figueiras, quien la semana pasada había sido vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Adrián Menem. “Allegados a él los presentaron. Ella venía de una ruptura muy dolorosa”, comentó. “A mi Chechu me cae bien, pero parece que ella es un poco intensa y al pibe, después de 15 años, le tenía los huevos llenos”, agregó Yanina.
Además del romance del exfutbolista con la ex de Sebastián Ortega, la conductora de SQP señaló que Bonelli también estaría en una relación. “La fueron a buscar varios noteros a ESPN y ella rompe en llanto y entra al canal”, relató Latorre, y minutos después dio paso a Ximena Capristo, quien indicó que la exmodelo está “saliendo con alguien de América”.
-Chechu Bonelli y Martín Salwe
“Tiene un festejante, un chico que quiere salir con ella”, añadió Capristo, y tras mencionar que intentó contestarle los llamados, expuso a Martín Salwe. Lizardo Ponce comentó que Salwe negó la situación y aseguró estar “solo y deprimido”.