IR A
IR A

Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

Hoy, su historia se recuerda no solo por la notoriedad que alcanzaron como pareja, sino también por la manera en que cada uno ha seguido adelante.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

  • Yanina Latorre confirmó que Cvitanich está en pareja con Ivana Figueiras, quien había sido vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Adrián Menem.
  • Según Latorre, la relación comenzó tras una ruptura dolorosa de Figueiras y refleja diferencias de carácter entre ella y Cvitanich.
  • Además, se indicó que Bonelli también estaría en una nueva relación, saliendo con alguien vinculado al canal América.
  • Intentos de contacto con Martín Salwe fueron mencionados, aunque él negó la relación y afirmó estar “solo y deprimido”.
Te puede interesar:

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich fueron una de esas parejas de famosos que captaron la atención del público durante años, tanto por su relación como por la manera en que compartían momentos en redes y medios. Su vínculo se convirtió en un referente mediático, generando simpatía y seguimiento entre fans y periodistas.

Tras su ruptura, ambos comenzaron a transitar nuevas etapas personales, mostrando que la vida continúa más allá de las historias compartidas. Aunque su separación marcó un cierre importante, también abrió la puerta a nuevas experiencias y vínculos que despertaron curiosidad entre quienes los seguían.

Cuáles serían las nuevas parejas de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli tras su separación

Darío Cvitanich Ivana Figueiras

Yanina Latorre regresó de sus vacaciones con novedades sobre la vida amorosa de Cvitanich y reveló que actualmente está en pareja con Ivana Figueiras, quien la semana pasada había sido vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Adrián Menem. “Allegados a él los presentaron. Ella venía de una ruptura muy dolorosa”, comentó. “A mi Chechu me cae bien, pero parece que ella es un poco intensa y al pibe, después de 15 años, le tenía los huevos llenos”, agregó Yanina.

Además del romance del exfutbolista con la ex de Sebastián Ortega, la conductora de SQP señaló que Bonelli también estaría en una relación. “La fueron a buscar varios noteros a ESPN y ella rompe en llanto y entra al canal”, relató Latorre, y minutos después dio paso a Ximena Capristo, quien indicó que la exmodelo está “saliendo con alguien de América”.

-Chechu Bonelli y Martín Salwe

“Tiene un festejante, un chico que quiere salir con ella”, añadió Capristo, y tras mencionar que intentó contestarle los llamados, expuso a Martín Salwe. Lizardo Ponce comentó que Salwe negó la situación y aseguró estar “solo y deprimido”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

C5N transmitirá en vivo el Martin Fierro de Cable.

C5N transmitirá en vivo los premios Martín Fierro de Cable

últimas noticias

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

Hace 16 minutos
En el último mes, Estados Unidos atacó diez lanchas cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

Nicolás Maduro pidió retirarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López por "llamar a la intervención" de EEUU

Hace 37 minutos
play
Antonio Conte y Lautaro Martínez, a las puteadas en pleno partido.

"Cagón": el picante cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, su exentrenador

Hace 50 minutos

Ensenada: encontraron un feto frente al Hospital Cestino tras el temporal

Hace 1 hora
Estos son los lugares recomendados por guías de Turismo

Si pensás en recorrer Buenos Aires con destinos rurales, en estos lugares encontrarás mucha tranquilidad

Hace 1 hora