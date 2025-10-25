25 de octubre de 2025 Inicio
Inundación trágica: desde la Ciudad de Buenos Aires apuntaron a la falta de inversión en infraestructura

El ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciatura, explicó que la General Paz "forma parte de una concesión privada que lleva adelante el gobierno nacional". "Hace falta la inversión en obra pública", remarcó en C5N.

El ministro de Infraestructura porteño habló sobre la falta de inversión en obra pública. 

El ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciatura, se refirió este sábado al fuerte temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires y apuntó contra la falta de inversión en infraestructura y obra pública. Además, explicó que la Avenida General Paz, donde un taxista murió tras descompensarse y quedar atrapado en su auto, "forma parte de una concesión privada que lleva adelante el gobierno nacional".

"Es un día complejo, creo que tenemos que estar todos pensando en qué estamos frente a una alerta naranja que continúa. La Ciudad se ha abocado a atender las emergencias. Hemos tenido la disponibilidad de todas nuestras capacidades como Defensa Civil, Espacio Público, Policía y Tránsito. Y los más de 200 requerimientos que tuvimos por el evento ya han sido atendidos", señaló el funcionario.

Ante la consulta de Néstor Dib, conductor de Argentina en Vivo por C5N, sobre los fuertes anegamientos ocurridos en la Avenida General Paz, el funcionario destacó en un primer momento que "la Ciudad viene de una larga etapa de inversión que la vemos en estos casos. Barrios que antes se inundaban hoy por suerte está superado".

Luego aclaró: "La General Paz no es responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, forman parte de una concesión privada que lleva adelante el gobierno nacional". "Se ha anegado muchas veces en los últimos años. Hace falta más inversión, más mantenimiento. Por su puesto que estamos para revisar cualquier medida. Me parece que lo correcto es indicar que hace falta inversión en infraestructura", remarcó.

Para Bereciatura, "todos estos temas no se pueden atender sino continúa la inversión. Me parece que el AMBA requiere de niveles de inversión que no están sucediendo". "En la General Paz hace falta inversión que no se ha dado, como sí ha sucedido en la Ciudad", concluyó.

La Ciudad desplegó un operativo con equipos de emergencia desde la madrugada ante las lluvias que son récord

El Gobierno de la Ciudad continúa trabajando frente a las lluvias intensas con equipos de emergencia en las zonas más afectadas.

Cayó una enorme cantidad de agua en muy poco tiempo: para todo octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 mm. y durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de 4 horas.Hay acumulados más de 100 mm en el oeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra).

Hasta las 7 de la mañana los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mm. Desde anoche y ante el alerta meteorológico, estaban preparados equipos de Defensa Civil, Tránsito, Policía, Bomberos, operarios de Espacio Público, y la Guardia de Auxilio.

Son coordinados desde el Centro Único de Coordinación y Control, que ya atendió más de 200 requerimientos vinculados al temporal en la línea 103. El arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, creció un 142% desde su marca mínima y superó los 5 metros de altura.

Fue la cuenca que más se cargó y está escurriendo en estos momentos. También se mantienen operativos en las autopistas mientras se despejan anegamientos, sobre todo en zonas de la Avenida General Paz. Los pasos bajo nivel Mosconi, Cerati y Spinetta fueron cerrados momentáneamente al paso vehicular hasta que baje el agua. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta naranja por lluvias hasta el mediodía, que sostiene que la Ciudad será afectada por lluvias localmente fuertes y persistentes. Además, hay un alerta amarillo por vientos.

