26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Leo Gentili criticó con dureza a Jürgen Klopp por su comentario en el que "los argentinos crecen sin ventanas": "El tipo se transformo en un boludo"

El locutor reconocido por sus relatos de fútbol, por los cuales ganó un Martín Fierro, aseguró que los dichos del técnico alemán sucedieron por el odio que le tienen a los argentinos en el extranjero. "Bien quisieran tener un Maradona o un Papa Francisco", aseguró en diálogo en TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín.

Por
En los levantamientos populares del mundo

"En los levantamientos populares del mundo, siempre hay dos banderas que se levantan: la del Che Guevara y la de Maradona. Cómo no nos van envidiar", dijo 'Leo' Gentili.

Leonardo Gentili, reconocido relator de fútbol, analizó las declaraciones del director técnico alemán y múltiple campeón, Jürgen Klopp, quien dijo esta semana que no tiene el mismo trato con los deportistas europeos que con los argentinos porque en nuestro país "crecimos sin ventanas". "Este tipo siempre se declaró de izquierda. Lo que marca a las claras que no siempre los cambios son para mejor. El tipo se transformó en un boludo", aseguró Gentili.

Te puede interesar:

Mariano Recalde criticó la sociedad entre Milei y Trump: "Son traidores a la Patria y el pueblo se las va a cobrar"

En un extenso diálogo en su visita a TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín, el ganador del Martín Fierro del año pasado por sus relatos televisivos y radiales en el fútbol local, se refirió a los dichos del técnico alemán como una muestra más de que "en la mayoría de los países no nos quieren y hasta en el fondo nos envidian". "Bien quisieran tener un Maradona, un Papa Francisco, un Favaloro y un Piazzolla", aseguró.

Los europeos "nos admiran, se refleja el odio y la bronca en estas cosas" dijo Gentili sobre el comentario de Klopp sobre los futbolistas de nuestro país. "Por eso, soy orgulloso de ser argentino", remató el relator.

"En los levantamientos populares del mundo, siempre hay dos banderas que se levantan: la del Che Guevara y la de Maradona. Cómo no nos van envidiar", lanzó Gentili.

Por otro lado, si bien Gentili no es especialista en el automovilismo, se refirió al hecho de que Franco Colapinto ignoró las órdenes de su equipo Alpine de la Fórmula 1 y adelantó a su compañero Pierre Gasley. "Hay que bancarlo al pibe porque tiene rebeldía y está en un equipo que va para atrás. Tiene una gran personalidad y proyección", opinó.

Amorín destacó que el relato de Fernando Tornello cuando Colapinto pasó a su compañero en la última carrera, "fue gritado como un gol". En este sentido, Gentili agregó que "hay relatos que uno no se da cuenta, pero pasan a la inmortalidad en el mismo momento que pasa lo que se está relatando".

"Van a pasar años y ese relato y la imagen de Colapinto seguirá siendo comentada", dijo sobre la voz que acompaña los hechos deportivos, entre los que se encuentra como una de los más importantes la locución de Victor Hugo Morales con el gol de Diego Maradona a Inglaterra, en el Mundial de México '86.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rating Cero

play

Estela Cristiani, directora de la serie En el barro: "Era necesaria la mirada de una mujer al frente de esta historia"

play

"Terminamos salvándola de algo que pudo ser irreversible": habló Virginia da Cunha, de Bandana, sobre su amiga Lourdes

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.
play

Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.
play

Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

últimas noticias

play

Estela Cristiani, directora de la serie En el barro: "Era necesaria la mirada de una mujer al frente de esta historia"

Hace 11 minutos
El Gobierno porteño y provincial ratificaron que habrá clases normalmente.

Elecciones 2025: qué pasará con las clases el lunes 27 de octubre en cada provincia

Hace 23 minutos
Los centros de votación afectados son el Instituto Gascón y el Instituto Gascón SUM, ubicados en las calles Serrano 1261 y Gurruchaga 1254, respectivamente.

A horas de las elecciones, la Justicia suspendió a dos centros de votación en la Ciudad de Buenos Aires por peligro de derrumbe

Hace 27 minutos
En los levantamientos populares del mundo, siempre hay dos banderas que se levantan: la del Che Guevara y la de Maradona. Cómo no nos van envidiar, dijo Leo Gentili.

Leo Gentili criticó con dureza a Jürgen Klopp por su comentario en el que "los argentinos crecen sin ventanas": "El tipo se transformo en un boludo"

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 25 de octubre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3825 del sábado 25 de octubre de 2025

Hace 1 hora