Leo Gentili criticó con dureza a Jürgen Klopp por su comentario en el que "los argentinos crecen sin ventanas": "El tipo se transformo en un boludo"

El locutor reconocido por sus relatos de fútbol, por los cuales ganó un Martín Fierro, aseguró que los dichos del técnico alemán sucedieron por el odio que le tienen a los argentinos en el extranjero. "Bien quisieran tener un Maradona o un Papa Francisco", aseguró en diálogo en TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín.

"En los levantamientos populares del mundo, siempre hay dos banderas que se levantan: la del Che Guevara y la de Maradona. Cómo no nos van envidiar", dijo 'Leo' Gentili.

Leonardo Gentili , reconocido relator de fútbol, analizó las declaraciones del director técnico alemán y múltiple campeón, Jürgen Klopp , quien dijo esta semana que no tiene el mismo trato con los deportistas europeos que con los argentinos porque en nuestro país "crecimos sin ventanas". "Este tipo siempre se declaró de izquierda. Lo que marca a las claras que no siempre los cambios son para mejor. El tipo se transformó en un boludo" , aseguró Gentili.

En un extenso diálogo en su visita a TVR, conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín, el ganador del Martín Fierro del año pasado por sus relatos televisivos y radiales en el fútbol local, se refirió a los dichos del técnico alemán como una muestra más de que "en la mayoría de los países no nos quieren y hasta en el fondo nos envidian ". "Bien quisieran tener un Maradona, un Papa Francisco, un Favaloro y un Piazzolla", aseguró.

Los europeos "nos admiran, se refleja el odio y la bronca en estas cosas" dijo Gentili sobre el comentario de Klopp sobre los futbolistas de nuestro país. "Por eso, soy orgulloso de ser argentino", remató el relator.

Por otro lado, si bien Gentili no es especialista en el automovilismo, se refirió al hecho de que Franco Colapinto ignoró las órdenes de su equipo Alpine de la Fórmula 1 y adelantó a su compañero Pierre Gasley. "Hay que bancarlo al pibe porque tiene rebeldía y está en un equipo que va para atrás. Tiene una gran personalidad y proyección", opinó.

Amorín destacó que el relato de Fernando Tornello cuando Colapinto pasó a su compañero en la última carrera, "fue gritado como un gol". En este sentido, Gentili agregó que "hay relatos que uno no se da cuenta, pero pasan a la inmortalidad en el mismo momento que pasa lo que se está relatando".

"Van a pasar años y ese relato y la imagen de Colapinto seguirá siendo comentada", dijo sobre la voz que acompaña los hechos deportivos, entre los que se encuentra como una de los más importantes la locución de Victor Hugo Morales con el gol de Diego Maradona a Inglaterra, en el Mundial de México '86.