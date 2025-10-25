Hallaron con vida a los jóvenes desaparecidos en la zona donde aún buscan a la pareja de jubilados en Chubut

Se trata de Héctor Carrasco, de 30 años y Luciano Vivar, de 23, quienes habían sido vistos por última vez la semana pasada en Comodoro Rivadavia. Mientras, continúan con la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales.

Según la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, los hombres, habían sido vistos por última vez en distintas zonas de la ciudad entre el 15 y el 16 de octubre , se encuentran "sanos y salvos" . “Por favor, se ruega eliminar las fotos de las redes sociales” , expresó el organismo, desde sus redes sociales oficiales, mientras agradecieron la colaboración y difusión de la búsqueda.

En medio de la conmoción por la desaparición de la pareja de jubilados que ya lleva dos semanas, la aparición de estos dos jóvenes llevó a confirmar que en Comodoro Rivadavia se mantienen activas las búsquedas de un total de 22 personas, un dato confirmado por el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz.

Carrasco, de 30 años, es vecino del barrio Máximo Abasolo, en el sur de la ciudad, de donde salió el jueves 16 y nadie volvió a verlo tras su aparición, este sábado. Mientras Vivar, de 23, había sido identificado por última vez en el barrio Kilómetro 8 el 15 de octubre. Ambos se encuentran en buen estado de salud.

Enrique Prueger, perito especializado en criminalística, cuestionó el trabajo de los investigadores a cargo de la búsqueda de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados que se encuentran desaparecidos en la Patagonia hace más de dos semanas. "Generaron una gran cantidad de destrucción de pruebas", aseguró.

En una entrevista concedida a La voz de la calle, en C5N, el licenciado en criminalística se refirió al primer trabajo de los investigadores en la zona donde se encontró la camioneta de la pareja de jubilados. Prueger explicó que "no se necesita romper la luneta trasera derecha o los vidrios" para acceder al vehículo, ya que "esos modelos tiene levanta vidrios eléctricos y solo se necesita hacerles una pequeña descarga de electricidad para que se bajen". "Ahí ya empezamos mal", agregó.

Después, "sacaron la camioneta del lugar. Cualquier vestigio, indicio o elemento que podrían haber tenido, lo arruinaron", aseguró Prueger sobre esta decisión de los encargados de la investigación.

"Hay que analizar la escena secundaria del hallazgo del vehículo, cuántas personas se bajaron del auto. Desde las primeras fotos aéreas se vio que había huellas de otro vehículo, recién ahora sale esa hipótesis y yo lo estoy diciendo desde el primer día que empezaron a entrevistarme", contó.