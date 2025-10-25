Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

Una producción que redefinió el miedo en televisión fue elegida por Entertainment Weekly como la mejor creación original del gigante del streaming.

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.

Entre las miles de producciones disponibles en Netflix , una logró imponerse como la más destacada: La maldición de Hill House (The Haunting of Hill House, 2018). Según un reciente ranking de Entertainment Weekly (EW), la creación de Mike Flanagan fue elegida como la mejor serie original de la historia de la plataforma, superando a títulos emblemáticos como Stranger Things, Bridgerton y Merlina.

La ficción, compuesta por 10 episodios , redefinió el terror televisivo con una narrativa emocionalmente compleja, una estética cinematográfica impecable y actuaciones de primer nivel. Su influencia se mantiene intacta y continúa atrayendo a nuevos espectadores, especialmente durante la temporada de Halloween, cuando vuelve a posicionarse entre las producciones más vistas.

Desde su estreno en 2018, Hill House se consolidó como una obra de culto moderna, capaz de equilibrar lo sobrenatural con lo profundamente humano . La crítica la considera una serie que trascendió los clichés del miedo para explorar la pérdida, la memoria y la convivencia con el trauma.

Dirigida por Mike Flanagan, redefinió el terror con una historia que combina drama, pérdida y lo sobrenatural.

Netflix: sinopsis de La maldición de Hill House

La historia sigue a una familia que, entre recuerdos del pasado y el presente, enfrenta los fantasmas reales y emocionales de su antigua casa. A través de una estructura fragmentada, cada episodio revela las heridas abiertas que dejó la experiencia en Hill House, una mansión que parece tener vida propia.

Más allá de las apariciones espectrales, la serie profundiza en los vínculos rotos y en cómo el miedo puede ser una consecuencia del dolor no resuelto. Esta fusión entre terror psicológico y drama íntimo es lo que convirtió a la obra de Flanagan en un referente absoluto del género.

Tráiler de La maldición de Hill House

Reparto de La maldición de Hill House

El elenco principal de la serie está compuesto por intérpretes que dieron vida a los distintos miembros de la familia Crain, marcada por la tragedia y los recuerdos que no pueden dejar atrás:

Michiel Huisman – Steven Crain

– Steven Crain Carla Gugino – Olivia Crain

– Olivia Crain Timothy Hutton – Hugh Crain (adulto)

– Hugh Crain (adulto) Henry Thomas – Hugh Crain (joven)

– Hugh Crain (joven) Elizabeth Reaser – Shirley Crain

– Shirley Crain Oliver Jackson-Cohen – Luke Crain

– Luke Crain Kate Siegel – Theodora Crain

– Theodora Crain Victoria Pedretti – Nell Crain

– Nell Crain Lulu Wilson – Shirley (niña)

– Shirley (niña) Mckenna Grace – Theodora (niña)

Aunque solo tuvo una temporada, La maldición de Hill House dio origen a una antología que continuó con La maldición de Bly Manor(2020), también dirigida por Mike Flanagan. Sin embargo, la primera entrega sigue siendo la más aclamada por su equilibrio entre lo inquietante y lo emocional.