Elecciones 2025: ya entregaron más de 7.000 urnas que se usarán en la Ciudad de Buenos Aires

Comenzó el operativo de seguridad de la Policía porteña, el Correo Argentino y el Ejército Argentino para entregar las 7.276 urnas para votar este domingo 26 de octubre.

La Policía porteña custodió el traslado de las urnas hacia los lugares de votación.

La Policía de la Ciudad escoltó esta mañana las 7.276 urnas que se utilizarán en la Ciudad de Buenos Aires para las Elecciones 2025 , en el marco de un operativo de seguridad que coordina en todo el país del Comando General Electoral, integrado por miles de efectivos de distintas fuerzas.

Los efectivos policiales, junto al Correo Argentino y el Ejército Argentino son quienes tienen a su cargo la custodia de las urnas, tanto de su entrega como de su recolección en los 1.118 establecimientos dispuestos para votar este domingo 26 de octubre.

La responsabilidad de la cobertura interna en las escuelas será de las Fuerzas Armadas , mientras que la Policía de la Ciudad brindará seguridad en la parte externa de los locales de comicios.

Habrá 8.300 efectivos destinados al operativo de seguridad en las elecciones 2025 en la Ciudad, y 1.100 son auxiliares civiles de la Policía porteña que se encargarán de acondicionar los lugares de votación.

En la madrugada de este sábado, unas 72 motos del Departamento Motorizada acompañaron a los camiones del Correo desde el Lugar de Acopio de Materiales Electorales, hacia los centros de votación.

El domingo escoltarán a los camiones con las urnas de votos desde las cabeceras del Correo Argentino hacia la Legislatura porteña. Una vez que las urnas estén dispuestas en sus respectivos lugares de votación, los establecimientos serán cerrados hasta el momento de la apertura del lugar de votación.

El día de la votación se realizará un dispositivo de seguridad especial en la Legislatura porteña (lugar del escrutinio definitivo de votos) vallando las inmediaciones para permitir el arribo de los camiones del Correo con las urnas. Además, se realizará una cobertura de prevención en la parte externa de la Cámara Nacional Electoral, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 232.