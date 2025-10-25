Un taxista alcoholizado fue detenido y su pareja apareció escondida en el baúl: "Lo estaba vigilando" El insólito hecho ocurrió en el centro de la capital salteña, cuando un control policial detuvo a un hombre, con alcoholemia positiva, y sorprendió a su presunta pareja, de 18 años, en el baúl escondida ya que sospechaba de alguna infidelidad. Por







Un insólito hecho se vivió en pleno centro de la capital de la provincia de Salta, este sábado, cuando un taxista fue detenido por un control vehicular para una inspección de rutina y sorprendió a los efectivos: dio positivo el test de alcoholemia y cuando abrió el baúl del auto, se encontraba su presunta pareja, de 18 años. "Lo estaba vigilando", expresó la mujer.

La peculiar situación se dio durante la madrugada, en la Av. del Bicentenario de la Batalla de Salta, a la altura del club Gimnasia y Tiro, durante un control de Tránsito. Tras la alcoholemia positiva, el hombre se negó a entregar el vehículo, un Siena rojo, y finalmente fue detenido por la Policía.

Cuando requisaron el auto, dentro del baúl descubrieron a su pareja. Al preguntarle por qué estaba ahí: ”Es que me cela”, expresó el hombre y ella ratificó: “Lo estaba vigilando”. El operativo generó incertidumbre entre los agentes: “¿Qué hace acá?”, preguntó sorprendido el inspector a lo que el hombre respondió: “Es mi señora”. “¿Y usted qué hace ahí?”, le consultó a la mujer y ella respondió: “Estaba vigilando a mi pareja”.

La mujer, de 18 años, comentó que fue ella quien se introdujo en el baúl para ver qué es lo que hacia el hombre, ya que sospechaba que el taxista la engañaba. Se labraron infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol y por transporte irregular de persona

Mirá el insólito momento entre el taxista y el control vehicular en Salta Embed #SaltaUn taxista fue detenido en un control vehicular.El conductor dio positivo en alcoholemia y, al resistirse a entregar el auto, confesó que llevaba a alguien en el baúl. Al abrirlo, los agentes encontraron a su pareja, quien dijo que quería ver si su marido la… pic.twitter.com/hOje6dMH4N — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 25, 2025