26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Un taxista alcoholizado fue detenido y su pareja apareció escondida en el baúl: "Lo estaba vigilando"

El insólito hecho ocurrió en el centro de la capital salteña, cuando un control policial detuvo a un hombre, con alcoholemia positiva, y sorprendió a su presunta pareja, de 18 años, en el baúl escondida ya que sospechaba de alguna infidelidad.

Por
Un taxista alcoholizado fue detenido y su pareja apareció escondida en el baúl: Lo estaba vigilando

Un insólito hecho se vivió en pleno centro de la capital de la provincia de Salta, este sábado, cuando un taxista fue detenido por un control vehicular para una inspección de rutina y sorprendió a los efectivos: dio positivo el test de alcoholemia y cuando abrió el baúl del auto, se encontraba su presunta pareja, de 18 años. "Lo estaba vigilando", expresó la mujer.

Te puede interesar:

Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey en Salta

La peculiar situación se dio durante la madrugada, en la Av. del Bicentenario de la Batalla de Salta, a la altura del club Gimnasia y Tiro, durante un control de Tránsito. Tras la alcoholemia positiva, el hombre se negó a entregar el vehículo, un Siena rojo, y finalmente fue detenido por la Policía.

Cuando requisaron el auto, dentro del baúl descubrieron a su pareja. Al preguntarle por qué estaba ahí: ”Es que me cela”, expresó el hombre y ella ratificó: “Lo estaba vigilando”. El operativo generó incertidumbre entre los agentes: “¿Qué hace acá?”, preguntó sorprendido el inspector a lo que el hombre respondió: “Es mi señora”. “¿Y usted qué hace ahí?”, le consultó a la mujer y ella respondió: “Estaba vigilando a mi pareja”.

La mujer, de 18 años, comentó que fue ella quien se introdujo en el baúl para ver qué es lo que hacia el hombre, ya que sospechaba que el taxista la engañaba. Se labraron infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol y por transporte irregular de persona

Mirá el insólito momento entre el taxista y el control vehicular en Salta

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Salta: futbolistas atacaron salvajemente a un joven a la salida del boliche y lo dejaron en coma

Fueron encontrados sanos y salvos.

Hallaron con vida a los jóvenes desaparecidos en la zona donde aún buscan a la pareja de jubilados en Chubut

El Señor J fue arrestado en Lanús, por la PFA.

Quién es "El Señor Jota", indicado como el autor intelectual del triple femicidio de Florencia Varela

El caso de Lourdes Fernández conmocionó a la Argentina en los últimos días.
play

El calvario de Lourdes Fernández: los datos desconocidos del caso que conmociona al país

La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

Una amiga de Lourdes calificó a García Gómez de "narcisista, maltratador y que quiere apagar su luz"

Los hombres desaparecieron en Comodoro Rivadavia.

Crece el misterio en Chubut: denunciaron la desaparición de dos hombres en medio de la búsqueda de los jubilados

Rating Cero

play

Estela Cristiani, directora de la serie En el barro: "Era necesaria la mirada de una mujer al frente de esta historia"

play

"Terminamos salvándola de algo que pudo ser irreversible": habló Virginia da Cunha, de Bandana, sobre su amiga Lourdes

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.
play

Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.
play

Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

últimas noticias

play

Estela Cristiani, directora de la serie En el barro: "Era necesaria la mirada de una mujer al frente de esta historia"

Hace 23 minutos
El Gobierno porteño y provincial ratificaron que habrá clases normalmente.

Elecciones 2025: qué pasará con las clases el lunes 27 de octubre en cada provincia

Hace 35 minutos
Los centros de votación afectados son el Instituto Gascón y el Instituto Gascón SUM, ubicados en las calles Serrano 1261 y Gurruchaga 1254, respectivamente.

A horas de las elecciones, la Justicia suspendió a dos centros de votación en la Ciudad de Buenos Aires por peligro de derrumbe

Hace 39 minutos
En los levantamientos populares del mundo, siempre hay dos banderas que se levantan: la del Che Guevara y la de Maradona. Cómo no nos van envidiar, dijo Leo Gentili.

Leo Gentili criticó con dureza a Jürgen Klopp por su comentario en el que "los argentinos crecen sin ventanas": "El tipo se transformo en un boludo"

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 25 de octubre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3825 del sábado 25 de octubre de 2025

Hace 1 hora