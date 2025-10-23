23 de octubre de 2025 Inicio
Inminente arribo de fuertes tormentas para Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvia y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones para gran parte del centro del país. El mal tiempo continuará de cara al fin de semana.

Por
Se esperan lluvias y tormentas durante la jornada del jueves para Buenos Aires. 

Se esperan lluvias y tormentas durante la jornada del jueves para Buenos Aires. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas para Buenos Aires y otras ocho provincias de Argentina. El organismo informó que para la jornada del 23 de octubre se esperan fuertes precipitaciones y ráfagas de viento.

El SMN explicó que las provincias bajo alerta por tormenta son: Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza y Salta.
Calor, humedad y lluvias: rige una alerta amarilla por tormentas para varias localidades de Argentina

Las provincias bajo alerta son: Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.

En medio de una semana marcada por las altas temperaturas, durante la jornada del jueves 23 se espera que la máxima alcance los 30° y la mínima 19°. Desde Meteored informaron que "la franja central, se mueve un debilitado sistema frontal frío que viene desarrollando tormentas aisladas, algunas de características fuertes en las últimas horas".

CABA pronóstico 23-10-24
Captura del Servicio Meteorológico Nacional.

Captura del Servicio Meteorológico Nacional.

Desde Meteored aclararon que "se espera que estas tormentas se muevan progresivamente al norte el viernes, con focos fuertes a localmente severos, afectando sectores como Córdoba, San Luis, norte de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán".

El pronóstico extendido del SMN para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adelantó que la jornada de tormentas más fuertes se sentirá durante gran parte del viernes 24, convirtiéndose en chaparrones aislados durante la noche. Esto traerá un descenso de la temperatura, la máxima alcanzará los 23° y la mínima 18°.

Mientras que para el sábado 25, los chaparrones se mantendrán durante la mañana hasta el mediodía, mejorando las condiciones meteorológicas para la tarde noche, con una mínima de 21° y máxima de 18°.

Alerta meteorológica amarilla y naranja por lluvias y tormentas: las localidades afectadas

  • Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta.
  • La Pampa: Caleu Caleu - Hucal - Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó - Trenel.
  • Córdoba: Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - General San Martín - Marcos Juárez - Unión.
  • Santa Fe: Caseros - General López.
  • Mendoza: Zona baja de Malargüe - Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato.
  • San Luis: toda la provincia.
Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

