Rod Stewart, sobre la Argentina: "Acá está el mejor público de todo el mundo, la tierra de Messi y Maradona"

El cantante Rod Stewart que viajó a la Argentina para presentarse con su gira One Last Time, fue distinguido como Huésped de Honor de la Ciudad. "Acá está el mejor público de todos", dijo este jueves.
El músico británico recibió el galardón en la Legislatura porteña a instancias del legislador Pablo Donati, por su trayectoria con la música: “Nunca recibí una distinción y agradezco de corazón. Es un gran honor. Acá está el mejor público de todos. Gracias desde lo más profundo de mi corazón”.
"Es un placer estar en el país que le dio al mundo dos de los mejores jugadores de fútbol: Messi y Maradona”, sostuvo en la sala Eva Perón, ante el aplaudo del público y con una camiseta de la Selección argentina con su nombre y el número 10.
El artista de 80 años se reencontró con sus seguidores en el Movistar Arena, en tres noches con entradas agotadas, donde brilló con su energía intacta como hace décadas. Estuvo por última vez en el país en octubre del 2023, cuando ofreció un espectáculo en GEBA ante sus fanáticos, en otra noche inolvidable.