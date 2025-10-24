IR A
IR A

Rod Stewart, sobre la Argentina: "Acá está el mejor público de todo el mundo, la tierra de Messi y Maradona"

El cantante volvió a Argentina con su gira One Last Time y fue distinguido como Huésped de Honor por la Legislatura porteña.

La Legislatura porteña declaró Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico.

La Legislatura porteña declaró Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico.

Redes Sociales

El cantante Rod Stewart que viajó a la Argentina para presentarse con su gira One Last Time, fue distinguido como Huésped de Honor de la Ciudad. "Acá está el mejor público de todos", dijo este jueves.

Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.
Te puede interesar:

Victoria Beckham rompió el silencio sobre las infidelidades de David Beckham: "Muchas cosas encima"

El músico británico recibió el galardón en la Legislatura porteña a instancias del legislador Pablo Donati, por su trayectoria con la música: “Nunca recibí una distinción y agradezco de corazón. Es un gran honor. Acá está el mejor público de todos. Gracias desde lo más profundo de mi corazón”.

"Es un placer estar en el país que le dio al mundo dos de los mejores jugadores de fútbol: Messi y Maradona”, sostuvo en la sala Eva Perón, ante el aplaudo del público y con una camiseta de la Selección argentina con su nombre y el número 10.

Rod Stewart
El cantante británico fue galardonado por su trayectoria con la música.

El cantante británico fue galardonado por su trayectoria con la música.

El artista de 80 años se reencontró con sus seguidores en el Movistar Arena, en tres noches con entradas agotadas, donde brilló con su energía intacta como hace décadas. Estuvo por última vez en el país en octubre del 2023, cuando ofreció un espectáculo en GEBA ante sus fanáticos, en otra noche inolvidable.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Marcela Feudale: "Nunca hubo un nivel de cipayismo en sangre como el de hoy"

Pueblo Blanco, un oasis escondido entre el desierto patagónico y el lago Ramos Mexía.

Turismo en Argentina: el pueblito del sur que casi nadie contempla y es perfecto para familias que aman la playa

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

play

Rige una alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Buenos Aires

Messi y Tapia, y una relación que va más allá del fútbol.

De Rosario a la AFA: el club fundado por la familia Messi llegará a la Primera C en 2026

Sus calles tranquilas, su gente hospitalaria y una infraestructura turística en crecimiento la ubican como una excelente alternativa.

Este pueblo tiene la pileta más grande de Buenos Aires y es ideal para visitar en verano

últimas noticias

play

Marcela Feudale: "Nunca hubo un nivel de cipayismo en sangre como el de hoy"

Hace 28 minutos
El accidente fue en la intersección de Simón Pérez y Libres.

Impactante accidente en La Matanza: un joven atropelló a dos niñas tras perder el control del auto

Hace 57 minutos
La Legislatura porteña declaró Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico.

Rod Stewart, sobre la Argentina: "Acá está el mejor público de todo el mundo, la tierra de Messi y Maradona"

Hace 57 minutos
En esta boleta única, la gente se enfrenta a un si o no a Milei, asguró Nancy Pazos.

Nancy Pazos aseguró que las elecciones serán plebiscitarias: "La gente votará por si o por no al rumbo de Milei"

Hace 59 minutos
Un diluvio cayó en el Mario Alberto Kempes durante media hora.

Se retrasó 15' el arranque del segundo tiempo por la lluvia: River e Independiente Rivadavia igualan 0-0 en Córdoba

Hace 1 hora