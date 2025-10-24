Rod Stewart, sobre la Argentina: "Acá está el mejor público de todo el mundo, la tierra de Messi y Maradona" El cantante volvió a Argentina con su gira One Last Time y fue distinguido como Huésped de Honor por la Legislatura porteña.







La Legislatura porteña declaró Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico. Redes Sociales

El cantante Rod Stewart que viajó a la Argentina para presentarse con su gira One Last Time, fue distinguido como Huésped de Honor de la Ciudad. "Acá está el mejor público de todos", dijo este jueves.

El músico británico recibió el galardón en la Legislatura porteña a instancias del legislador Pablo Donati, por su trayectoria con la música: “Nunca recibí una distinción y agradezco de corazón. Es un gran honor. Acá está el mejor público de todos. Gracias desde lo más profundo de mi corazón”.

"Es un placer estar en el país que le dio al mundo dos de los mejores jugadores de fútbol: Messi y Maradona”, sostuvo en la sala Eva Perón, ante el aplaudo del público y con una camiseta de la Selección argentina con su nombre y el número 10.

Rod Stewart El cantante británico fue galardonado por su trayectoria con la música. Redes Sociales