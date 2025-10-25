IR A
Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

Se trata de una nueva versión de una clásica telenovela, que está disponible en la plataforma de streaming y con la que se enganchó el futbolista.

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.

La plataforma de streaming Netflix cuenta con un extenso catálogo de series, películas y producciones originales que logran captar la atención de millones de usuarios en todo el mundo. Entre tantas opciones, una en particular se destacó recientemente y llamó la atención de Julián Álvarez, el delantero de la Selección argentina.

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.
Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

El propio jugador lo contó en una charla con el exrugbier Agustín Creevy. Según relató, conoció la serie gracias a su novia, Emilia Ferrero, cuando ambos vivían en Manchester. “Un día volví de entrenar y Emilia la estaba mirando. Iba varios capítulos ya”, recordó el jugador. A partir de ese momento, el delantero se enganchó con la historia y decidió verla junto a ella.

La ficción en cuestión es “Café con aroma de mujer”, un drama romántico que conquistó a miles de espectadores y también al futbolista. Julián confesó entre risas que llegó a ver 88 capítulos en una semana, demostrando cuánto lo atrapó la trama. Además, explicó que se trata de un remake de la versión original de 1994, de la cual su madre era fanática. La nueva edición, estrenada en 2021, le permitió conectar con una historia que ya tenía un significado especial en su familia.

Cafe con aroma de mujer

Netflix: sinopsis de Café con aroma de mujer, la serie que le gusta a Julián Álvarez

Café con aroma de mujer es una telenovela que sigue la historia de Gaviota, que, como todos los años, vuelve a la Hacienda Casablanca junto a su madre a recoger el café de la segunda cosecha del año. Pero esta vez van con la esperanza de que sea el último, ya que a partir de ahora serán dueñas de su propia tierra.

Sin embargo, el dueño de la Haciendo, Octavio Vallejo, el mismo que la salvó de un supuesto secuestro y que le prometió una hectárea de la tierra, acaba de morir. En su entierro, Gaviota conoce a Sebastián, el hijo de Octavio y es amor a primera vista. Aunque son muy diferentes entre ellos, ambos tienen el común el amor por el café.

Tráiler de Café con aroma de mujer

Embed - Café con aroma de mujer | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Café con aroma de mujer

  • William Levy
  • Laura Londoño
  • Diego Cadavid
  • Carmen Villalobos
  • Luces Velásquez
  • Katherine Velez
  • María Teresa Barreto
