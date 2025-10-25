26 de octubre de 2025 Inicio
Diez personas serán juzgadas por ciberacoso sexista contra la esposa de Emmanuel Macron

El juicio se produce después de que, a finales de julio, Brigitte Macron y el mandatario iniciaron acciones legales en Estados Unidos por difamación.

Los acusados se enfrentan a una pena de hasta dos años de cárcel.

Los acusados se enfrentan a una pena de hasta dos años de cárcel.

Diez personas serán juzgadas en Francia , entre ellas un profesor, un publicista, un informático o una médium, serán el lunes y martes próximo, ante el tribunal correccional de París por acoso sexista en Internet contra Brigitte Macron, la esposa del presidente francés Emmanuel Macron.

El proceso judicial se produce después de que, a finales de julio, la pareja presidencial inició acciones legales en Estados Unidos por difamación, en relación con una noticia falsa que se hizo viral sobre la supuesta transexualidad de la mujer del mandatario.

Los acusados tienen entre 41 y 60 años, y están sospechados de haber realizado numerosos comentarios maliciosos sobre Brigitte Macron en relación con su "género" y su "sexualidad", asimilando su diferencia de edad con su marido Emmanuel Macron, ella es 24 años mayor que él, a "pedofilia", según la fiscalía de París.

Según la agencia de noticias AFP,, la investigación por ciberacoso se encomendó a la brigada de represión de la delincuencia contra las personas (BRDP) tras una denuncia presentada por la víctima el 27 de agosto de 2024. lo que Además, dio lugar a varias detenciones, en particular en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Consultado por AFP, el abogado de Brigitte Macron, Jean Ennochi, no respondió ni quiso decir si la primera dama francesa estaría presente o ausente en la audiencia. Los imputados tienen una pena de 2 años de cárcel si son encontrados culpables.

Brigitte y Emmanuel Macron

Quiénes son los acusados por ciberacoso a Brigite Macron

Entre los acusados se encuentra el publicista Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido y seguido en las redes sociales bajo el seudónimo de "Zoé Sagan". Su cuenta de X, suspendida desde entonces, ha sido objeto de varias denuncias y a menudo se presenta como vinculada a los círculos conspirativos.

La información falsa y transfóbica comenzó a difundirse luego de la elección de Emmanuel Macron en 2017, especialmente en Estados Unidos, donde la pareja presidencial emprendió acciones legales contra la podcaster de extrema derecha Candace Owens, autora de una serie de videos titulada Becoming Brigitte (Convertirse en Brigitte).

Cómo se conocieron Brigitte y Emmanuel Macron

La pareja se conoció en 1993 en la ciudad de Amiens. En ese entonces, Macron tenía 15 años y estudiaba en el colegio jesuita La Providence, donde se destacaba por su inteligencia y su carisma. Brigitte, de 40 años, era profesora de literatura y teatro en la escuela y madre de una de sus compañeras. Empezaron a conversar cuando él tenía la edad mínima de consentimiento, Brigitte le llevaba casi 25 años, estaba casada con el banquero André-Louis Auzière y tenía tres hijos. La relación salió a la luz después de que el colegio recibiera una serie de denuncias anónimas.

