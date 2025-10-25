25 de octubre de 2025 Inicio
Quién era la persona que murió en medio del temporal en el AMBA

Las fuertes lluvias caídas durante la madrugada del sábado generaron graves inundaciones y anegamientos. Uno de ellos fue sobre la Avenida General Paz, donde un taxista de descompensó y falleció en interior de su auto.

Un hombre falleció este sábado en medio del fuerte temporal que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuando se descompensó en el taxi que manejaba y quedó atrapado con su auto sobre la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de la calle Pedro Varela en el barrio porteño de Versalles.

Las primeras informaciones marcan que en principio, no existiría la participación de terceras personas en el hecho solo se trataría de una afectación cardíaca que lo agarró en medio de las fuertes inundaciones. Se esperan para las próximas horas los resultados de la autopsia a realizar sobre el cuerpo de la víctima.

El hombre fue hallado por bomberos de la Ciudad de Buenos Aires mientras se encontraban despejando la zona afectada por las fuertes lluvias. De manera inmediata informaron la situación al personal del SAME, quienes asistieron al lugar pero no lograron reanimarlo.

Quién era la persona que murió en medio del temporal sobre la Avenida General Paz

La víctima fue identificada como Héctor Hermosa, de 60 años, que trabaja como taxista a bordo de un auto Chevrolet Aveo.

"Fuentes nos acaban de confirmar la muerte de un taxista de 60 años en General Paz y Varela, mano al Río de la Plata. Fue identificado como Héctor Hermosa. Lo encontraron bomberos cuando estaban tratando de despejar la zona. Médicos del SAME asistieron al lugar y certificaron el deceso", informó el periodista de C5N Fernando Tocho en el programa Argentina en Vivo.

La Ciudad desplegó un operativo con equipos de emergencia desde la madrugada ante las lluvias que son récord

El Gobierno de la Ciudad continúa trabajando frente a las lluvias intensas con equipos de emergencia en las zonas más afectadas. Cayó una enorme cantidad de agua en muy poco tiempo: para todo octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 mm. y durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de 4 horas.

Hay acumulados más de 100 mm en el oeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra). Hasta las 7 de la mañana los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mm.

Desde anoche y ante el alerta meteorológico, estaban preparados equipos de Defensa Civil, Tránsito, Policía, Bomberos, operarios de Espacio Público, y la Guardia de Auxilio. Son coordinados desde el Centro Único de Único de Coordinación y Control, que ya atendió más de 200 requerimientos vinculados al temporal en la línea 103.

El arroyo Medrano, que desemboca en el Río de la Plata, creció un 142% desde su marca mínima y superó los 5 metros de altura. Fue la cuenca que más se cargó y está escurriendo en estos momentos.También se mantienen operativos en las autopistas mientras se despejan anegamientos, sobre todo en zonas de la Avenida General Paz. Los pasos bajo nivel Mosconi, Cerati y Spinetta fueron cerrados momentáneamente al paso vehicular hasta que baje el agua.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta naranja por lluvias hasta el mediodía, que sostiene que la Ciudad será afectada por lluvias localmente fuertes y persistentes. Además hay un alerta amarillo por vientos.

