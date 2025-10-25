Este es el perfume favorito de Ariana Grande: cuánto sale en Argentina

La fragancia de Viktor & Rolf cautivó a la cantante estadounidense por su mezcla de flores, té y vainilla, y se mantiene entre las más buscadas del mundo.

La célebre cantante Ariana Grande ha declarado en varias ocasiones que su perfume predilecto es Flowerbomb de Viktor & Rolf , una fragancia que trasciende lo habitual en perfumería femenina al combinar una profusión de flores con un trasfondo que evoca elegancia y presencia. C

on una salida protagonizada por té, bergamota y olivo oloroso, el aroma abre paso a un voluptuoso corazón floral, donde jazmín, rosa, orquídea y flor de naranjo de África dominan. El cierre queda a cargo de la combinación entre pachulí, almizcle y vainilla, generando una estela cálida y persistente.

Ariana Grande explica que lo emplea con frecuencia porque se siente “floral, femenina y poderosa”, destacando que lo utiliza tanto en su rutina cotidiana como en los eventos más relevantes. Esa dualidad entre lo delicado y lo intenso hace que Flowerbomb se perfila como una firma olfativa que proyecta personalidad, compaginando sofisticación y accesibilidad emocional.

Cuál es el perfume favorito de Ariana Grande

La elección de Ariana Grande recae en Flowerbomb de Viktor & Rolf porque sintetiza justo el perfil olfativo que ella busca: estructura floral abundante, carácter definido y proyección. Con su frasco icónico y composición cuidada, la fragancia reúne elementos clásicos y modernos: una salida que inicia con notas frescas y virtuosas (té y bergamota) seguida de un corazón que explota en flores blancas y un fondo que aporta profundidad con pachulí, almizcle y vainilla. Las casas de perfumería lo describen como “explosión de flores” o “mil flores” que envuelven los sentidos.

La conexión personal de la cantante con el aroma se manifiesta en su uso constante, lo que lo transforma en parte de su identidad olfativa pública. Al elegirlo también para sus apariciones, refuerza la noción de que la fragancia no es un accesorio cualquiera, sino un componente más de su imagen artística y personal.

Cuánto sale el perfume favorito de Ariana Grande en Argentina

Para quienes desean adquirir este ícono olfativo en Argentina, se deben contemplar varios factores: tipo de cambio, impuestos, versiones importadas y tamaños disponibles. Por ejemplo, según tiendas argentinas especializadas, la edición estándar de 50 ml podría cotizarse por encima de los ARS $250.000. En el exterior, la versión de 100 ml se ofrece por alrededor de US $182. Otro ejemplo: en Europa, ofertas vigentes ubicaban los 50 ml en €89 y los 100 ml en cerca de €143.

En Argentina, la edición estándar del perfume cotiza por encima de los ARS $250.000, mientras que en EEUU ronda los US $182.

En definitiva, el perfume favorito de Ariana Grande puede ser adquirido en Argentina, aunque el precio local representa una inversión considerable en comparación con el mercado internacional. La distinción de la marca Viktor & Rolf y la exclusividad del modelo colaboran para que la fragancia mantenga su estatus de lujo.