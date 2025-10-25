25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino único, en el que se puede disfrutar de un viaje diferente

A solo una hora de Buenos Aires, esta ciudad combina historia, tranquilidad y paisajes únicos, ideal para una escapada diferente.

Por
Qué se puede hacer en esta ciudad.

Qué se puede hacer en esta ciudad.

EXPEDIA.COM.AR
  • Es un destino histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
  • Se puede llegar fácilmente desde Buenos Aires en ferry
  • Ofrece playas, arquitectura colonial y una variada propuesta cultural.
  • Es ideal para una escapada corta con encanto, historia y vistas al Río de la Plata.
Este pueblo uruguayo es ideal para desconectar y se puede recorrer a pie.
Te puede interesar:

Este pueblo uruguayo es ideal para desconectar y se puede recorrer a pie: dónde se encuentra

A pocos kilómetros de Buenos Aires, Colonia del Sacramento se presenta como un destino perfecto para quienes buscan un viaje corto y diferente. Su entorno combina el encanto de las ciudades coloniales con la serenidad del paisaje ribereño, ofreciendo una experiencia que invita a desconectarse y disfrutar del ritmo pausado del lugar.

Con un casco histórico reconocido por la UNESCO y una oferta turística en crecimiento, Colonia atrae a viajeros de todas partes. Sus calles adoquinadas, faroles antiguos y fachadas coloniales conservan la esencia de una época en la que portugueses y españoles dejaron su huella. Además, sus playas sobre el Río de la Plata ofrecen un espacio ideal para el descanso y la contemplación.

Por su cercanía con Buenos Aires, este destino uruguayo se consolida como una opción accesible y encantadora para una escapada de fin de semana o unas vacaciones breves. Quienes la visitan destacan su atmósfera tranquila, su valor patrimonial y las múltiples actividades que combinan historia, gastronomía y naturaleza.

Colonia del Sacramento

Dónde queda Colonia del Sacramento, Uruguay

Colonia del Sacramento está ubicada en el suroeste de Uruguay, dentro del departamento de Colonia. Se encuentra frente a Buenos Aires, al otro lado del Río de la Plata, y es una de las ciudades más visitadas del país por su valor histórico y su proximidad con Argentina.

Qué puedo hacer en Colonia del Sacramento, Uruguay

  • Recorrer el casco histórico, con sus calles empedradas y casas coloniales que reflejan la fusión de estilos portugueses y españoles.
  • Visitar la Puerta de la Ciudadela, símbolo de la antigua muralla que protegía la ciudad.
  • Subir al Faro de Colonia, desde donde se obtienen vistas panorámicas del río y del casco antiguo.
  • Conocer la Plaza de Toros Real de San Carlos, una construcción emblemática restaurada que forma parte del patrimonio local.
Colonia del Sacramento
  • Disfrutar de las playas Ferrando, Real de San Carlos y Las Delicias, ideales para descansar y admirar el paisaje.
  • Recorrer sus museos, cafés y restaurantes, que ofrecen una experiencia cultural y gastronómica imperdible.

Cómo llegar a Colonia del Sacramento, Uruguay

Desde Buenos Aires, la forma más rápida y cómoda de llegar a Colonia del Sacramento es en ferry. Empresas como Buquebus ofrecen servicios directos que conectan ambas ciudades en aproximadamente una hora. Esta opción permite disfrutar de un viaje corto y panorámico por el Río de la Plata, ideal para quienes buscan una escapada sin complicaciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Córdoba se encuentra un encantador pueblo con ollas naturales en medio de las sierras

Viajar a Córdoba: el encantador pueblo con ollas naturales en medio de las sierras

Es una excelente opción para relajarse y conectarse con la naturaleza.

Este destino bonaerense no es tan conocido y es perfecto para comer un buen asado

Pueblo Blanco, un oasis escondido entre el desierto patagónico y el lago Ramos Mexía.

Turismo en Argentina: el pueblito del sur que casi nadie contempla y es perfecto para familias que aman la playa

Qué puedo hacer en Olavarría.

La escapada cerca de Buenos Aires a una destino con naturaleza y sierras que enamoran

La Cumbre no solo se destaca por sus ríos y montañas, sino también por haber sido el hogar de diferentes artistas.

Viajar a Córdoba: el bello pueblo con casonas de estilo inglés

Todos estos atractivos convierten a Carmelo en un punto ideal para quienes buscan tranquilidad y comodidad.

Tranquilidad, playas y bosques: este destino uruguayo es perfecto para visitar en verano

Rating Cero

Yanina Latorre no perdonó a Tini Stoessel.

Yanina Latorre apuntó sorpresivamente contra Tini Stoessel: "No se olviden de Cami Homs"

La serie recrea los brutales asesinatos que aterrorizaron a la región de la Toscana.
play

Netflix estrenó El monstruo de Florencia y rápidamente llegó a lo más visto: cuál es la historia

A Vengadores 5, que se estrena en cines en diciembre de 2026, le seguirá la secuela Vengadores: Secret Wars, también con los Russo como directores. La película, que llega a los cines en diciembre de 2027, se encargará de reiniciar el UCM.

Fue clave en Los Vengadores, tuvo su serie de Marvel pero no se sabe si estará en Doomsday: quién es

Si te fascinaron Ed Gein, The Serpent, Mindhunter o True Detective, esta serie es una opción imperdible: una combinación de investigación, tensión y dramatización que mantendrá a los espectadores al borde del asiento.
play

Esta serie de true crime sigue con la tendencia de asesinos en serie, se estrenó en Netflix y rápidamente llegó a lo más visto

Thiago Medina deberá operarse.

La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios

Marlon Wayans consolidó su fama con películas como Scary Movie y ¿Y dónde están las rubias?

La impresionante transformación del actor de ¿Y dónde están las rubias? para el regreso de Scary Movie

últimas noticias

play

Se realizó la campaña contra el cáncer de mama en C5N

Hace 15 minutos
Yanina Latorre no perdonó a Tini Stoessel.

Yanina Latorre apuntó sorpresivamente contra Tini Stoessel: "No se olviden de Cami Homs"

Hace 30 minutos
 Sus videos virales muestran desde cómo identificar una buena tira de asado hasta qué errores evitar al pedir carne.

Cómo podés elegir los mejores cortes para hacer un asado y no gastar de más

Hace 40 minutos
Al día de hoy muchos recordamos este caso como un símbolo de la importancia de la lucha trans por los derechos de las personas 

Fue un travesticidio que sacudió a toda una provincia y su resolución marcó un precedente histórico: de cuál se trata

Hace 44 minutos
play

Inundación trágica: desde la Ciudad apuntaron a la falta de inversión en infraestructura

Hace 54 minutos