26 de abril de 2026 Inicio
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Denuncian estafa con las entradas para ver la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Les cobraron 800 mil pesos y nunca les enviaron las entradas. "Es una estafa lo que nos han hecho", expresó una de las victimas.

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Denuncian estafa con las entradas para ver la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires
Denuncian estafa con las entradas para ver la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

En la previa a la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires, un padre denunció haber sido estafado con las entradas para disfrutar del evento. Según su relato, compró las entradas a través de una plataforma nunca recibió los ticket para ingresar.

"Vinimos con las entradas pagas por medio de Viagogo y lamentablemente hasta el momento no me mandaron las entradas. Me dijeron hasta las 13 horas ellos pueden mandarnos las entradas. Es una estafa lo que nos han hecho”, expresó el hombre en una entrevista desde Palermo, donde el piloto de Fórmula 1 realizará una serie de exhibiciones desde el mediodía.

800.000 pesos te cobran y tienen un 40% de comisión para no hacerse cargo de la responsabilidad de ellos, que era mandarme las entradas”, agregó. "Quiero que se haga público y que no le compren más. Le rompen la ilusión a un niño", completó

El hombre había viajado desde la provincia de Córdoba junto a su hijo, quien tenía por sueño conocer Colapinto. “Soy corredor de karting y yo quiero ser como Franco Colapinto. Yo soy muy buen corredor, pero con los cambios me va un poco mal el motor”, contó el niño en el móvil de TN. “Yo nomás quiero ver a Franco. Soy su fan, lo quiero mucho y es mi sueño conocerlo”, agregó el chico.

Qué es Viagogo

Viagogo es una plataforma online dedicada a la compra y venta de entradas para eventos, como recitales, partidos de fútbol, obras de teatro y espectáculos en general. Funciona como un mercado de reventa: usuarios que ya tienen tickets pueden ofrecerlos, muchas veces a precios superiores o inferiores al original, dependiendo de la demanda. La empresa no organiza los eventos ni emite las entradas, sino que actúa como intermediaria entre vendedores y compradores.

Tiene presencia internacional y suele aparecer cuando se buscan entradas para eventos agotados. Sin embargo, es una plataforma que genera polémica en varios países por prácticas como:

  • precios muy por encima del valor nominal
  • cargos adicionales elevados
  • falta de claridad sobre la ubicación exacta de las entradas en algunos casos

Rating Cero

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