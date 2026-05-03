Video: el momento en el que Lionel Messi se subió al auto de Kimi Antonelli

El astro argentino fue invitado a probar el monoplaza que usa el piloto italiano y no se lo quiso perder. Después de los saludos, hubo foto para el recuerdo.

Durante su visita al Gran Premio de la Fórmula 1, Lionel Messi fue el centro absoluto de atención. Tras visitar el paddok de Mercedes, lo invitaron a subirse al auto que maneja Kimi Antonelli, momento que fue súper viral.

"Fue un finde lindo": Colapinto brilló en Miami y pidió Lionel Messi esté en todas las carreras

Messi llegó al autódromo acompañado por su esposa Antonela y sus hijos, todos vestidos con la indumentaria de la escudería Mercedes, cuyo líder es Kimi Antonelli.

Al 10 lo invitaron a probar el monoplaza del piloto italiano y no lo dudó: con algunas dificultades, logró finalmente acomodarse en el asiento y, una vez que lo logró, largó algunas risas.

Antonelli, confeso fanático de Messi, no pudo ocultar la emoción de conocer a su ídolo de toda la vida. Después de cruzar algunas palabras, finalmente se sacaron una foto juntos.

La previa del Gran Premio de Miami estuvo marcada por el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto en la grilla del circuito estadounidense. El capitán argentino se acercó al paddock para saludar al piloto pilarense, en un gesto que combinó respaldo simbólico y alto impacto mediático.

Ambos se fundieron en un abrazo distendido minutos antes de la largada. Messi, acompañado por su familia, explicó que aprovechó su estadía en Miami para vivir de cerca una carrera de Fórmula 1 y, especialmente, para ver en acción al pilarense.

"Disfrutando con mi familia y viviendo esta experiencia por primera vez. Quería ver a Franco y siempre me quedaba lejos, ahora me voy para arriba a ver la carrera”, comentó el 10 ante las cámaras.

Messi Colapinto

La presencia del futbolista alteró la rutina habitual del circuito. Su paso por boxes y motorhomes generó un movimiento constante de curiosos, mecánicos e ingenieros que buscaron una foto o un saludo. Incluso se lo vio interactuar con equipos de punta y observar de cerca detalles de los monoplazas, en una recorrida poco habitual para una figura de su dimensión.

Para Colapinto, el respaldo llegó en un momento competitivo favorable. El piloto de Alpine largó desde el octavo puesto tras beneficiarse por una descalificación previa, con la expectativa de mantenerse en zona de puntos y aportar al campeonato de constructores. En ese contexto, la visita de Messi sumó un condimento extra a una jornada que ya tenía peso propio dentro del calendario.