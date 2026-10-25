Fueron a buscar armas y se encontraron con un invernadero con 52 plantas de marihuana

La Policía de la Ciudad descubrió un invernadero ilegal en un departamento de Parque Chacabuco. El operativo derivó de una denuncia por violencia de género. El sospechoso tenía habilitación legal para poseer únicamente ocho ejemplares de cannabis.

Efectivos de la Policía de la Ciudad secuestraron tres armas de fuego con sus municiones y descubrieron un invernadero ilegal con 52 plantas de marihuana durante un allanamiento en el barrio porteño de Parque Chacabuco . El procedimiento judicial ocurrió en el marco de una causa por violencia de género iniciada contra un hombre de 32 años.

La inspección tuvo lugar en un departamento ubicado sobre la calle Salvigny al 1800 para dar cumplimiento a una restricción de acercamiento y retirar el armamento del acusado.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Civil Número 23 luego de recibir la denuncia formal contra el morador. La resolución judicial ordenó la incautación preventiva de la totalidad de las armas registradas a nombre del denunciado para garantizar la seguridad de la víctima.

Personal de la Comisaría Vecinal 7B encabezó la irrupción en la vivienda donde identificó al imputado junto a su pareja. Durante el registro de las instalaciones, los uniformados decomisaron tres piezas de distinto calibre junto con sus proyectiles correspondientes.

Entre el armamento retirado del domicilio figuraban un revólver Taurus .357 Magnum , una pistola Glock 17 calibre 9x19 y una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12 . La presencia de este arsenal confirmó las sospechas planteadas en la causa civil sobre el riesgo que corría la denunciante.

Los efectivos policiales hallaron un cultivo ilegal de cannabis dentro del domicilio

Durante la inspección de los ambientes, los agentes descubrieron dos habitaciones acondicionadas de manera especial para el cultivo intensivo de cannabis. En esos espacios funcionaban estructuras tipo indoor que albergaban 52 plantas de marihuana en pleno desarrollo.

La inspección reveló una irregularidad importante en el lugar, dado que el imputado presentó una autorización oficial del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Esta credencial legal permitía la tenencia de solo ocho plantas, por lo cual la cantidad hallada superó con amplitud el límite fijado por la normativa.

Las autoridades judiciales dispusieron el secuestro inmediato de las 52 plantas de cannabis y de todo el armamento encontrado en la propiedad. El juzgado notificó formalmente al acusado sobre la vigencia de la prohibición de acercamiento hacia su pareja para dar cierre a las actuaciones en el lugar.