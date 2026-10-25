Balotaje en Brasil: cuándo vuelve a asumir Lula da Silva tras ser reelecto como presidente El candidato del Partido de los Trabajadores se impuso en la segunda vuelta en el país vecino, por lo que asumirá formalmente el cargo luego de unas elecciones marcadas por la polarización con Flávio Bolsonaro. Por Agregar C5N en









Lula da Silva, presidente de Brasil.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, consiguió la reelección luego del balotaje en el que se impuso sobre el postulante del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, tras unas elecciones polarizadas y por las cuales hubo expectativa debido al futuro de la región. Los comicios de este domingo se desarrollaron debido a que el candidato del Partido Liberal había ganado en la primera vuelta, pero sin alcanzar el piso mínimo del 50% más uno de los votos válidos.

Lula y Bolsonaro se midieron cara a cara en el séptimo balotaje consecutivo en Brasil ya que también se realizó en 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, mientras que el primero ocurrió en 1989.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate presidencial previo al balotaje. Brasil celebró la segunda vuelta presidencial con 158,7 millones de electores habilitados para votar. La votación se desarrolló entre las 8 y las 17, aunque quienes permanecieron en la fila al momento del cierre pudieron emitir su voto. En el exterior, la jornada se rigió por el horario local establecido para cada sección electoral, incluida la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

Las elecciones se realizaron mediante urnas electrónicas, de 8 a 19, hora de Brasilia, ya que se extendió por dos horas por un pedido de ambos candidatos. El voto fue obligatorio para los ciudadanos alfabetizados de entre 18 y 70 años, mientras que fue optativo para los jóvenes de 16 y 17 años, las personas analfabetas y los mayores de 70.

Balotaje en Brasil: cuándo vuelve a asumir Lula da Silva tras ser reelecto Lula da Silva asumirá formalmente su segundo mandato consecutivo el 5 de enero de 2027 en Brasilia. Al tratarse de una reelección, el acto institucional combinaría el rigor constitucional con la continuidad ejecutiva, ya que jurará nuevamente defender la Constitución ante el Congreso Nacional y luego se dirigirá al Palácio do Planalto, donde formalizará el inicio de su nueva gestión con un tono enfocado en la consolidación de sus políticas socioeconómicas y la estabilidad gubernamental.