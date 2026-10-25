26 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Balotaje en Brasil: cuándo vuelve a asumir Lula da Silva tras ser reelecto como presidente

El candidato del Partido de los Trabajadores se impuso en la segunda vuelta en el país vecino, por lo que asumirá formalmente el cargo luego de unas elecciones marcadas por la polarización con Flávio Bolsonaro.

Por
Lula da Silva

Lula da Silva, presidente de Brasil.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, consiguió la reelección luego del balotaje en el que se impuso sobre el postulante del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, tras unas elecciones polarizadas y por las cuales hubo expectativa debido al futuro de la región. Los comicios de este domingo se desarrollaron debido a que el candidato del Partido Liberal había ganado en la primera vuelta, pero sin alcanzar el piso mínimo del 50% más uno de los votos válidos.

Lula da Silva se convirtió en el político más importante de la historia de Brasil.
Te puede interesar:

Lula y la mística del balotaje: las cuatro segundas vueltas que marcaron su historia en Brasil

Lula y Bolsonaro se midieron cara a cara en el séptimo balotaje consecutivo en Brasil ya que también se realizó en 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, mientras que el primero ocurrió en 1989.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate presidencial previo al balotaje.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate presidencial previo al balotaje.

Brasil celebró la segunda vuelta presidencial con 158,7 millones de electores habilitados para votar. La votación se desarrolló entre las 8 y las 17, aunque quienes permanecieron en la fila al momento del cierre pudieron emitir su voto. En el exterior, la jornada se rigió por el horario local establecido para cada sección electoral, incluida la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

Las elecciones se realizaron mediante urnas electrónicas, de 8 a 19, hora de Brasilia, ya que se extendió por dos horas por un pedido de ambos candidatos. El voto fue obligatorio para los ciudadanos alfabetizados de entre 18 y 70 años, mientras que fue optativo para los jóvenes de 16 y 17 años, las personas analfabetas y los mayores de 70.

Balotaje en Brasil: cuándo vuelve a asumir Lula da Silva tras ser reelecto

Lula da Silva asumirá formalmente su segundo mandato consecutivo el 5 de enero de 2027 en Brasilia. Al tratarse de una reelección, el acto institucional combinaría el rigor constitucional con la continuidad ejecutiva, ya que jurará nuevamente defender la Constitución ante el Congreso Nacional y luego se dirigirá al Palácio do Planalto, donde formalizará el inicio de su nueva gestión con un tono enfocado en la consolidación de sus políticas socioeconómicas y la estabilidad gubernamental.

A diferencia de un traspaso entre líderes de facciones opuestas, la jornada mantendrá un carácter protocolar y no se realizará la tradicional entrega de la banda presidencial debido a que se trata de una reelección.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lula da Silva en el búnker del PT en San Pablo.
play

Lula da Silva, tras ganar el balotaje en Brasil: "La gente no permitió que el fascismo gane"

Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Flávio Bolsonaro, tras la derrota: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones"

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Balotaje en Brasil: Lula logró un triunfo aplastante en Buenos Aires con el 70% de los votos

Lula da Silva dio vuelta la elección y llevará a cabo su cuarto mandato en Brasil.

Estallaron las redes: los mejores memes y reacciones tras el histórico triunfo de Lula en el balotaje en Brasil

Lula y un histórico triunfo que hace resistir a la izquierda: así quedó el mapa de América Latina

Lula da Silva y Sergio Massa.

"Lágrimas de libertario", la oposición argentina celebró la reelección de Lula da Silva en Brasil

Rating Cero

Alarma por la salud de Carmen Barbieri: sufrió complicaciones respiratorias. 

"Todo junto": el grave estado de salud de Carmen Barbieri que afectó su sistema respiratorio

Lali Espósito de vacaciones en Brasil.

Tras su despedida de soltera, Lali Espósito aseguró que está siguiendo el balotaje en Brasil

Ulises Bueno con su hija Alma Celeste.

La madre de la hija de Ulises Bueno le reclamó al cantante actualizar la cuota alimentaria, pero no hubo acuerdo

Lali sigue celebrando el amor antes de dar el sí con Pedro Rosemblat.

Un yate, cotillón y champagne: se conocieron las fotos de la despedida de soltera de Lali Espósito en Miami

Ana Lilian de la Macorra interpretó a Paty en El Chavo del 8, la exitosa comedia mexicana que marcó a varias generaciones. (Foto: captura de pantalla de la serie).
play

Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en el Chavo del 8

Stephanie Demner mostró la renovación de la habitación que comparte con Guido Pella, con una decoración de tonos neutros, almohadones personalizados y recuerdos familiares.

Con decoraciones bordadas y detalles únicos: así es la habitación de Stephanie Demner y Guido Pella

últimas noticias

Lula da Silva se convirtió en el político más importante de la historia de Brasil.

Lula y la mística del balotaje: las cuatro segundas vueltas que marcaron su historia en Brasil

Hace 1 hora
play
Lula da Silva en el búnker del PT en San Pablo.

Lula da Silva, tras ganar el balotaje en Brasil: "La gente no permitió que el fascismo gane"

Hace 1 hora
Massa junto a Lula da Silva.

Sergio Massa celebró el triunfo de Lula da Silva en el balotaje: "La historia lo pone donde se merece"

Hace 1 hora
Flávio Bolsonaro y la cara de la derrota.

Flávio Bolsonaro, tras la derrota: "Vamos a pedir la anulación de las elecciones"

Hace 1 hora
Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Tras la victoria de Lula en Brasil, Trump lo acusó de armar un "fraude al estilo Joe Biden"

Hace 2 horas