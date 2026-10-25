25 de octubre de 2026 Inicio
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Neuquén declarará la emergencia meteorológica por seis meses ante el impacto de El Niño

El gobernador Rolando Figueroa anticipó la medida ante las lluvias extraordinarias que afectan a la provincia y advirtió sobre las limitaciones de la infraestructura para contener las crecidas. También planteó la necesidad de construir una represa sobre el río Neuquén.

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El gobernador Rolando Figueroa anticipó la medida ante las lluvias extraordinarias que afectan a la provincia y advirtió sobre las limitaciones de la infraestructura para contener las crecidas.

El gobernador Rolando Figueroa anticipó la medida ante las lluvias extraordinarias que afectan a la provincia y advirtió sobre las limitaciones de la infraestructura para contener las crecidas.

El gobierno de Neuquén declarará la emergencia meteorológica por seis meses para reforzar la prevención y la asistencia frente a las intensas precipitaciones vinculadas al fenómeno de El Niño. El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa, quien alertó sobre la magnitud de las lluvias y los riesgos que representan para distintas localidades de la provincia.

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El mandatario describió un escenario excepcional, con sectores que reciben volúmenes de agua que no se registraban desde hace décadas. Según señaló, algunos cañadones están acumulando precipitaciones que no recibían desde hace aproximadamente 70 años, una situación que pone a prueba la capacidad de drenaje y la infraestructura existente.

Ante este panorama, la administración provincial conformó un comité de trabajo con equipos técnicos y organismos especializados para evaluar los riesgos y coordinar las medidas necesarias. El objetivo es anticipar posibles contingencias, identificar las zonas más vulnerables y organizar la respuesta estatal de acuerdo con las necesidades de cada región.

La decisión se suma a las obras pluviales y aluvionales que se encuentran en marcha para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de los fenómenos climáticos extremos. El alcance de la emergencia quedará establecido en el decreto correspondiente.

Figueroa propuso construir una represa sobre el río Neuquén

La intensidad de las precipitaciones también reabrió el debate sobre la necesidad de ampliar la infraestructura destinada a regular los caudales de agua. En ese sentido, Figueroa consideró que la provincia necesita una represa de gran escala sobre el río Neuquén para contribuir a la prevención de futuras crecidas.

El gobernador reconoció que se trataría de una obra de alto costo y que demandaría varios años de ejecución. Además, señaló que hace dos décadas que no se construye una represa en el país, por lo que el proyecto requeriría planificación y recursos para avanzar.

En paralelo, el Gobierno provincial prevé destinar unos u$s1.800 millones a obra pública durante 2027. Figueroa afirmó que su gestión recibió un déficit de infraestructura estimado en u$s4.000 millones y aseguró que ya ejecutó inversiones por más de u$s2.000 millones.

Entre las prioridades mencionó la construcción de escuelas y hospitales, además de obras vinculadas con la seguridad. Según sus estimaciones, Neuquén necesita alrededor de 150 aulas nuevas por año para acompañar el crecimiento de la población. Actualmente, se encuentran en ejecución unos 100.000 metros cuadrados de edificios escolares.

La emergencia meteorológica y el plan de inversiones forman parte de la estrategia provincial para responder a las consecuencias inmediatas de las lluvias y mejorar la infraestructura ante futuros eventos climáticos.

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