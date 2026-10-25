25 de octubre de 2026 Inicio
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Este es el truco casero para limpiar la plancha que pocos conocen

Una usuaria mostró en Instagram cómo quitar las manchas de la plancha con un método poco habitual.

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Conocé cómo es el truco casero para limpiar la plancha de la ropa.

Conocé cómo es el truco casero para limpiar la plancha de la ropa.

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  • La suciedad acumulada en la plancha puede terminar manchando la ropa.
  • Una mujer compartió en Instagram un método casero que sorprendió a los usuarios.
  • El truco utiliza un elemento inesperado para intentar retirar las manchas de la superficie.
  • Es importante tomar precauciones para evitar daños en el aparato y en las prendas.

Mantener la ropa en buen estado no depende solamente de un buen lavado, sino también de cuidar los elementos que usamos para plancharla. Con el tiempo, la base de la plancha puede acumular restos de tela, manchas y suciedad que después se transfieren a las prendas. Frente a este problema, un truco casero que utiliza un elemento inesperado empezó a circular en internet.

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La protagonista de este método es una mujer que compartió un video en su cuenta de Instagram (@mama.gemelos), donde mostró cómo intentaba recuperar la superficie de su plancha. La publicación llamó la atención por la sencillez de la propuesta y por el elemento que eligió para llevarla a cabo. En lugar de recurrir a productos de limpieza específicos, decidió probar con una pastilla de paracetamol.

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La idea generó sorpresa ya que se trata de un medicamento de uso habitual que pocas personas relacionarían con la limpieza del hogar. En el video, la mujer mostró el procedimiento y el resultado que obtuvo después de aplicarlo sobre la zona afectada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este método no es recomendable: el medicamento no está diseñado para limpiar planchas y puede dejar residuos o provocar daños.

Cómo limpiar la plancha con un truco casero

En la grabación, la usuaria primero enchufó la plancha y tomó una pastilla de paracetamol para probar si podía retirar la suciedad acumulada en la base. Luego, comenzó a pasarla con cuidado sobre la superficie caliente, mientras explicaba lo que estaba haciendo. El objetivo era comprobar si el contacto con el calor ayudaba a desprender las manchas que se habían formado con el uso.

A medida que avanzaba con el procedimiento, la mujer mostró cómo parte de la suciedad parecía desprenderse de la base del aparato. De todos modos, que el método haya dado resultado en el video no significa que sea seguro ni que funcione con todos los modelos.

Así es el truco con paracetamol para limpiar la plancha de la ropa.

Así es el truco con paracetamol para limpiar la plancha de la ropa.

Para limpiar una plancha sin correr riesgos, lo más conveniente es apagarla, desenchufarla y dejarla enfriar antes de seguir las indicaciones del fabricante. También se pueden utilizar productos específicos para este tipo de aparatos, siempre que sean compatibles con su superficie. Aunque los trucos caseros pueden resultar tentadores, elegir un método adecuado ayuda a evitar daños en la plancha y manchas inesperadas en la ropa.

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