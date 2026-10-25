26 de octubre de 2026 Inicio
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Rumbo al Superclásico: cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Racing

El Millonario venció 1-0 a la Academia en el Monumental por el Torneo Clausura 2026, se acercó a las primeras posiciones de la Zona A y da pelea en la tabla anual. Ahora, afrontará un partido clave.

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River le ganó a Racing en el Monumental.

River le ganó a Racing en el Monumental.

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River le ganó 1-0 a Racing en el estadio Monumental por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura 2026, por lo que ratificó su permanencia en la zona de los playoffs y se acercó a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual. Tras el triunfo, el Millonario intentará conseguir otra victoria en su próximo partido.

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El próximo encuentro del Millonario será el Superclásico contra Boca, en el marco de la fecha 15 del interzonal del Clausura. El cruce se jugará el 1° de noviembre desde las 15 en la Bombonera, donde el equipo de Leonardo Ponzio afrontará un encuentro trascendental por la magnitud del clásico y debido a que pretende dar pelea en la tabla general.

Leonardo Ponzio, DT de River.

Leonardo Ponzio, DT de River.

El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el Xeneize se produjo el 19 de abril en el estadio Monumental, cuando el equipo todavía dirigido por Claudio Úbeda ganó 1-0 con un gol de Leandro Paredes de penal por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El campeonato local es clave para River debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora se ubica quinto.

Fausto Vera se perdería el Superclásico contra Boca

Fausto Vera sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho en el partido entre River y Belgrano, en el que el Millonario mostró una gran versión y goleó 3-0 al Pirata por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. De esta manera, el mediocampista no jugó con Racing y también quedaría descartado contra Boca por el Superclásico.

Fuentes del club de Núñez confirmaron la lesión del jugador en diálogo con C5N, que se produjo después de que ingresara al partido en el estadio Mario Alberto Kempes desde el banco de suplentes. El futbolista entró a los 23 minutos por Tobías Andrada, pero se retiró a los 37 reemplazado por Juan Cruz Meza tras advertir el inconveniente muscular.

El desgarro ocurrió luego de que Vera cediera la pelota hacia un costado luego de un cambio de ritmo en la mitad de la cancha. Tras ese momento, se agarró la parte posterior del muslo con visibles muestras de dolor y le pidió al entrenador Leonardo Ponzio ser sustituido.

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