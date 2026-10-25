Rumbo al Superclásico: cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Racing El Millonario venció 1-0 a la Academia en el Monumental por el Torneo Clausura 2026, se acercó a las primeras posiciones de la Zona A y da pelea en la tabla anual. Ahora, afrontará un partido clave. Por Agregar C5N en









River le ganó a Racing en el Monumental. X (@LigaAFA)

River le ganó 1-0 a Racing en el estadio Monumental por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura 2026, por lo que ratificó su permanencia en la zona de los playoffs y se acercó a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual. Tras el triunfo, el Millonario intentará conseguir otra victoria en su próximo partido.

El próximo encuentro del Millonario será el Superclásico contra Boca, en el marco de la fecha 15 del interzonal del Clausura. El cruce se jugará el 1° de noviembre desde las 15 en la Bombonera, donde el equipo de Leonardo Ponzio afrontará un encuentro trascendental por la magnitud del clásico y debido a que pretende dar pelea en la tabla general.

Leonardo Ponzio, DT de River. El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el Xeneize se produjo el 19 de abril en el estadio Monumental, cuando el equipo todavía dirigido por Claudio Úbeda ganó 1-0 con un gol de Leandro Paredes de penal por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El campeonato local es clave para River debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora se ubica quinto.

Fausto Vera se perdería el Superclásico contra Boca Fausto Vera sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho en el partido entre River y Belgrano, en el que el Millonario mostró una gran versión y goleó 3-0 al Pirata por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. De esta manera, el mediocampista no jugó con Racing y también quedaría descartado contra Boca por el Superclásico.