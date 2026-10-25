Confirman un feriado extra para el miércoles 28 de octubre de 2026: a qué se debe Durante la última semana del mes habrá una jornada no laborable en un municipio bonaerense por su aniversario fundacional. La medida establece condiciones específicas según el sector de actividad. Por Agregar C5N en









La jornada no laborable del miércoles 28 de octubre se debe al aniversario fundacional de un municipio bonaerense y alcanza a distintos sectores según la normativa vigente.

Qué se celebra el miércoles 28 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

A qué trabajadores alcanza la jornada no laborable.

Cuáles son los feriados nacionales inamovibles y trasladables de 2026.

Qué días no laborables con fines turísticos quedan en el calendario. Confirman un feriado extra para el miércoles 28 de octubre de 2026: la provincia de Buenos Aires confirmó una jornada no laborable por una celebración local. A qué se debe, qué actividades se conmemoran, a quiénes alcanza la medida y cómo sigue el calendario de feriados de 2026.

La disposición establece que estas jornadas son no laborables para la Administración Pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En el sector privado, en cambio, tienen carácter de feriados optativos para la industria, el comercio y las restantes actividades. Por eso, el alcance de la medida dependerá de la actividad y del régimen aplicable a cada trabajador.

E festejo recuerda la fundación del partido y se suma a otras fechas conmemorativas que se distribuyen durante octubre en distintos municipios bonaerenses.

Freepik Feriado del miércoles 28 de octubre de 2026: qué se celebra y a quienes alcanza El miércoles 28 de octubre de 2026 habrá una jornada no laborable en el partido bonaerense de Leandro N. Alem por un nuevo aniversario fundacional. La fecha forma parte del calendario de celebraciones locales establecido por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mediante la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario nacional distingue entre feriados inamovibles, feriados trasladables y jornadas no laborables con fines turísticos. Estas fechas tienen alcance nacional y se diferencian de los aniversarios fundacionales establecidos para municipios específicos.

Feriados inamovibles Los feriados nacionales inamovibles de 2026 son: 1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables Los feriados trasladables contemplados en el calendario de 2026 son: 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Las fechas trasladadas deben consultarse según el calendario oficial vigente para conocer el día exacto de descanso. Feriados con fines turísticos Las jornadas no laborables con fines turísticos de 2026 son: Lunes 23 de marzo: previo al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: posterior al Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: previo al Día de la Inmaculada Concepción de María. Estas fechas buscan incentivar los viajes dentro del país y favorecer la actividad turística. A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables turísticos tienen un régimen laboral diferente.