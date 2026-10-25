25 de octubre de 2026 Inicio
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San Martín: detuvieron a un hombre acusado de incendiar varios autos

Se encontraba en la vía pública y se encuentran señalados por prender fuego distintos vehículos desde septiembre. Las autoridades también secuestraron tres encendedores.

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El hombre fue arrestado en San Martín.

El hombre fue arrestado en San Martín.

Un hombre fue detenido en el partido bonaerense de San Martín como acusado de haber incendiado intencionalmente varios vehículos desde septiembre, mientras que las autoridades también secuestraron tres encendedores en el marco de la investigación.

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El personal de la Comisaría Primera de San Martín identificó al hombre como Cristian Antonio Castaño, de 36 años, quien fue arrestado en la vía pública. Además, los investigadores hallaron tres encendedores que fueron retenidos para sacarlos de circulación e intentan establecer si estuvieron vinculados con los incendios de diferentes vehículos.

En tal sentido, Castaño permanece acusado de haber prendido fuego distintos autos en las localidades de Villa Ballester, San Andrés y Chilavert, lo que había generado preocupación en los vecinos.

Los encendedores secuestrados por la Policía.

Los encendedores secuestrados por la Policía.

En tanto, el hombre fue advertido mediante las cámaras de seguridad de la zona, por lo que fue reconocido y luego detenido por la Policía pese a que llevaba a cabo los ilícitos durante la noche y cuando había poco movimiento en las calles.

Uno de los incendios se había registrado en la zona de San Andrés, cerca de la plaza Alem, donde un auto terminó prendido fuego sobre la calle Ayacucho al 3300, a metros de Intendente Casares. Además, previamente se quemaron otros dos vehículos en Villa Ballester.

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