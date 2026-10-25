El voto por regiones: Lula recuperó votos en casi todo Brasil y recibió una vez más el empujón del Nordeste

El líder del PT no solamente conservó su ventaja en los territorios habituales, sino que produjo una sorprendente levantada en casi todo el mapa electoral brasileño. En los estados clave de San Pablo y Rio de Janeiro logró una fuerte levantada en relación a la primera vuelta, que se sumó a la de los estados bisagra como Minas Gerais.

Los datos oficiales difundidos por el Tribuna Superior Electoral (TSE) mostraron no solamente una épica e inesperada victoria de Lula da Silva, sino también un mapa electoral que se está volviendo habitual en Brasil.

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Por un lado, se repitió el respaldo a la derecha en el sur y el centro-oeste , además de una posición competitiva en el sudeste, donde se concentran algunos de los mayores distritos electorales del país.

Lula, por su parte, mantuvo y hasta amplió un poco su predominio en el nordeste, una región históricamente favorable al Partido de los Trabajadores.

En este contexto de "zonas" previsibles, el comportamiento de Minas Gerais y de otros estados del centro y el norte acabó siendo la clave desenlace nacional. En Minas Gerais, el escrutinio arrancó parejísimo, con Bolsonaro a apenas décimas por encima de Lula (cuando en primera vuelta consiguió el 48,24% y Lula el 43,33% ), y el presidente petista luego se colocó al frente. Mientras que en Pará el presidente arrancó liderando por una diferencia de mas de 10 puntos (en primera vuelta ganó 5).

Otras claves de la remontada de Lula se dieron en San Pablo y Río , donde pese a no haber ganado recuperó muchísimos votos que acabaron siendo fundamentales. En San Pablo levantó casi 7 puntos y en Río, donde había perdido por casi 15 en primera vuelta, acabó a poco más de 5 puntos de Flavio Bolsonaro.

Incluso en varios estados del sur bolsonarista, logró reponerse de resultados muy malos en primera vuelta y en la suma de todas esas pequeñas "remontadas" se produjo el resultado que casi nadie pronosticaba.

Los datos del exterior

Mientras se aguarda la reanudación de la totalización nacional, suspendida temporalmente tras los resultados de las mesas que ya cerraron en el exterior ofrecen una primera referencia sobre la distribución del voto entre los brasileños residentes fuera del país.

La atención se concentra ahora en el inicio efectivo del escrutinio dentro de Brasil. La evolución de los resultados en el sudeste, el sur y el centro-oeste, junto con la ventaja que Lula buscará conservar en el nordeste, será fundamental para determinar si Bolsonaro mantiene la diferencia obtenida en octubre o si el presidente consigue revertirla. Hasta que el TSE reanude la publicación de los datos oficiales, cualquier proyección sobre el resultado regional debe considerarse provisoria.